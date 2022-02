Estos son los creadores de cómics que recibieron agradecimientos por The Batman

¿Qué historias de los cómics influyeron en la propuesta de The Batman? De acuerdo a lo que se ha promocionado hasta ahora respecto a la película puntos de publicaciones tan conocidas como Year One, Batman: Shaman y The Long Halloween han inspirado algunos de los elementos que marcarán a la próxima cinta del hombre murciélago.

En ese sentido, aunque obviamente The Batman se presentará como una historia original, es importante destacar a las personas que desde los cómics ayudaron a crear el camino para esta nueva versión del vigilante de Gotham por lo que desde Comicbook decidieron compartir el listado de creadores que son nombrados en los “agradecimientos especiales” de la próxima película de DC.

Para cualquier fanático del hombre murciélago la mayoría de estos nombres resultarán conocidos y aunque más de alguien reclamará por la ausencia de su escritor o artista favorito, a grandes rasgos podrán encontrar a creadores de distintas épocas. Todo sin contar las menciones a Bill Finger y Bob Kane que siempre aparecen en las adaptaciones de Batman.

Matt Reeves aseguró que no existe un corte Categoría R de The Batman 21 feb 2022

Sin más preámbulos, a continuación pueden conocer el listado con algunos de los trabajos destacados de estos creadores con Batman:

Neal Adams - influyente artista que colaboró con Dennis O’Neil en diversas publicaciones de Batman, incluyendo la serie regular del personaje entre 1970 y 1974, además de varios números de Detective Comics. Escribió y dibujó Batman Odyssey.

Jim Aparo -De la mano de su trabajo en la serie regular de Batman entre 1987 y 1999, Aparo se encargó del arte de recordadas historias como Kinghtfall y A Death in the Family. También trabajó en Batman and the Outsiders, Detective Comics y The Brave and the Bold.

Brian Azzarello - este guionista no solo colaboró con Frank Miller en The Dark Knight III: The Master Race, sino que también escribió historias como Joker (2008), Batman: Damned y Batman: Broken City.

Lee Bermejo - como colaborador frecuente de Azzarello, Bermejo dibujó Joker (2008) y Batman: Damned. También escribió y dibujó el relato navideño Batman: Noël.

Ed Brubaker- guionista de Batman: The Man Who Laughs, Gotham Central y Catwoman, Brubaker también escribió diversos números para las series regulares de Batman y Detective Comics.

Greg Capullo - dibujante de gran parte de los números de la serie regular de Batman en la etapa de los Nuevos 52. Realizó el arte de historias como The Court of Owls y Zero Year.

Bronwyn Carlton - guionista de varios números de la serie regular de Catwoman, también estuvo involucrada en el evento No Man’s Land.

Darwyn Cooke - El responsable The New Frontier también escribió y dibujó Batman: Ego, además de escribir Catwoman: Selina’s Big Score y colaborar en algunos números de Detective Comics y la serie regular de Batman.

Chuck Dixon- Aunque algunos de sus trabajos más conocidos tienen que ver con personajes vinculados a Batman como Nightwing, Robin y Batgirl, Dixon también escribió publicaciones como Batman: GCPD, Batman: Leatherwing y, por supuesto, Batman: Knightfall.

Steve Englehart - Junto a Marshall Rogers fue bastante influyente en la caracterización de Batman escribiendo relatos como Batman: Dark Detective aparte de números de Detective Comics, Batman: Legends of the Dark Knight, The Batman Chronicles y la serie regular de Batman.

Gary Frank - dibujante de Batman: Earth One, Doomsday Clock y Batman: Dark Knight Dynasty.