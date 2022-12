Fabcaro será el nuevo guionista del cómic de Asterix

Las próximas aventuras de Asterix tendrán un nuevo guionista. Esta semana se anunció que Fabcaro asumirá la tarea de escribir el cómic de Asterix con miras al nuevo volumen del título que será lanzado durante el próximo año.

Fabcaro es conocido por su trabajo en Zai Zai Zai Zai (2015) y seguirá los pasos de Rene Goscinny, Albert Uderzo y Jean-Yves Ferri al mando de la historia de Asterix.

Por ahora no hay un título oficial para el nuevo volumen del cómic de Asterix, pero Didier Conrad se mantendrá como ilustrador de aquella entrega que será lanzada en octubre de 2023.

“Es el mejor regalo que alguien me puede dar. Fui alimentado en Asterix”, dijo FabCaro en el anuncio (vía RTL). “Desde un punto de vista emocional, es toda mi infancia. Crecí con eso y ha estado conmigo toda mi vida. Hay grados de lectura tan diferentes que cuanto más lees los cómics, descubres cosas que nunca antes habías visto. Es una cosa súper acogedora. Para mí, Astérix es mi infancia. A los siete, ocho años, no entendía todo: Los juegos de palabras, las referencias, pero me trajo muchas cosas”.

A continuación pueden ver un pequeño vistazo a esta nueva etapa de Asterix.

Lo nuevo de Asterix debutará en octubre de 2023.