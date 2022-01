Fortnite regresará al Iphone gracias al servicio de streaming de Nvidia

Ha pasado un año desde que Fortnite fue removido de la App Store producto de que las compras realizadas en el juego debían pasar por la tienda digital de Apple y también tenían que estar sujetas a una comisión para la empresa estadounidense.

No obstante, Nvidia anunció hoy a través de su sitio web, que Fornite estará disponible la próxima semana en una beta cerrada en su servicio de streaming de juegos, Nvidia Geforce Now. Así el juego se podrá jugar a través del navegador de Safari de iOS, así como también para la aplicación GeForce NOW de Android.

Cabe mencionar, que la beta es una primera fase de accesibilidad al juego, y para probarlo se necesita registrarse, lo cual servirá para poner a prueba el servicio y el lanzamiento oficial y que traerá consigo nuevos controles tácticos

Recordemos que Apple decidió quitar Fornite con el argumento de que el juego infringía la seguridad y la privacidad de los usuarios. Además de las comisiones e ingresos que no se estaba llevando la empresa de Silicon Valley por las transacciones hechas en el videojuego. De ese modo, Epic intentó eludir la plataforma de pagos y fue expulsado por la “gran manzana”.

Por su parte, Apple ha mencionado que los desarrolladores siempre tuvieron la opción de crear plataformas web que se pueden cargar a través de Safari sin restricciones. Lo que llevó a Nvidia a lanzar su servicio de streaming para los usuarios de IOS. Por su parte, Epic no ha lanzado una versión de la nube de Fornite que supere las restricciones de Apple.

El servicio de GeoForce Now ofrece plan limitado totalmente gratis y una opción de pago que permite jugar sesiones de juego más largas y esperas reducidas a la hora de iniciar una partida online. Sin duda, una jugada maestra que beneficiará tanto a Epic como a Nvidia.