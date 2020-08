Fox habría odiado tanto a The New Mutants que habría considerado rehacer por completo la película

Después de años de retrasos e incertidumbre sobre su destino, The New Mutants finalmente logró estrenarse esta semana en Estados Unidos.

Pero como han pasado tres años desde que se filmó la última película de los mutantes de Marvel realizada por Fox, obviamente el estreno de la cinta no será el capítulo final de esta historia y para muchos comenzó el momento de desentrañar el largo camino que The New Mutants recorrió para llegar al cine y por supuesto, juzgar el resultado final.

En ese escenario, desde Vulture hicieron un largo artículo sobre todas las complicaciones que provocaron que The New Mutants finalmente se estrenara años después de lo planificado y en medio de una pandemia.

Pero aunque conocer más sobre los planes descartados para Storm y las decisiones de Disney seguramente será llamativo para algunos fanáticos, lo que verdaderamente sobresalta del reporte son las supuestas impresiones de la película que ocurrieron al interior de Fox.

De acuerdo Vulture, “Fox estaba tan disgustado con el corte inicial (de The New Mutants) que el estudio discutió sobre tirar toda la película para ’empezar de nuevo’ con una nueva filmación total”.

Por supuesto, esa nueva filmación no se concretó y como se ha repetido varias veces el producto final que llegó a los cines es lo que el director Josh Boone ideó originalmente.

En ese sentido, Vulture dice que como el “controvertido producto terminado (era) una fantasía oscura PG-13 pulsada con ’sobresaltos’, si no horror absoluto o gore”, en Fox incluso consideraron que filmar todo de nuevo era un gasto pertinente.

“En posproducción, un ejecutivo del estudio señaló que una renovación total no sería necesariamente un fracaso financiero dado el presupuesto relativamente económico de la película”, dice Vulture antes de añadir que sus fuentes dijeron que “podrías tirar la película, empezar de nuevo y seguiría siendo la película de X-Men menos cara hasta ahora”.

Pese a que The New Mutants tendría un presupuesto más acotado que el resto de las películas de los X-Men realizadas por Fox, la idea de que el estudio habría considerado descartar la película completa y hacerla de nuevo parece bastante descabellada, sobretodo considerando que por todo el tiempo que pasó desde las filmaciones originales al estreno la película ni siquiera logró concretar las refilmaciones que son usuales para este tipo de proyectos.