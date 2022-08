Game of Thrones ya está disponible en 4K Ultra HD en HBO Max

Durante la jornada de este miércoles desde HBO Max han dado a conocer que Game of Thrones ya está disponible en 4K Ultra HD, HDR 10, Dolby Vision y Dolby Atmos a nivel global, en dispositivos seleccionados.

“Desde batallas épicas como Blackwater y Battle of the bastards, hasta escenas emotivas como Hold the door, y los impactantes giros de The Red Wedding y The Red Sept Explosion, los fans se verán inmersos en el mundo de Westeros de formas nunca vistas. Tanto si los suscriptores ven la serie por primera vez como si se anticipan al estreno de House of the Dragon, estos formatos hacen que los episodios se vean más nítidos y con colores más profundos y ricos, a la vez que cuentan con un audio atmosférico”, señalan a través de un comunicado.

Según dieron a conocer, la serie basada en las novelas de George R.R: Martin, estará disponible con estas características en los siguientes dispositivos:

● Amazon Fire TV Stick 4K y Fire TV Cube

● Televisores Android

● Apple TV 4K

● Google Chromecast Ultra y Chromecast con Google TV

● Cox Contour 2 y Contour Stream Player

● 4K LG Smart TVs

● Roku Ultra 4800x, Roku 4k TVs, Roku Premiere y Roku Streaming Stick+

● Televisores Samsung 4K

● VIZIO 4K Smart TV

● Xbox One S, Xbox One X y Xbox Series X|S

● Xfinity X1 (Xi6) y Flex

● XClass TV

Cabe recordar, que House of the Dragon, que relatará la historia de la casa Targaryen, está basada en la obra de George R.R. Martin “Fuego y Sangre”, y se ambienta 200 años antes de los acontecimientos de Game of Thrones.