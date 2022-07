Gentleminions: El trolleo de ir con ropa formal a ver Minions: The Rise of Gru está causando problemas para algunos cines

Probablemente durante los últimos días han visto más de algún video o foto de personas que decidieron vestirse de manera formal para ir al cine a ver Minions: The Rise of Gru, la nueva película de la franquicia de Mi Villano Favorito.

Pero aunque en general esa tendencia que ha tomado fuerza bajo el hashtag #gentleminions tiene un tono humorístico, el comportamiento de algunos de sus participantes no ha sido el mejor en algunos cines.

Después de todo, según ha quedado retratado en videos y reportes de medios internacionales, por ejemplo, en una función de Minions: The Rise of Gru en Estados Unidos fue necesario interrumpir la película e incluso llamar a la policía porque estos denominados fanáticos estaban lanzando bananas a la pantalla y obviamente molestando e interrumpiendo la experiencia de otras personas.

Todo mientras que también se ha reportado que algunas salas han quedado simplemente asquerosas por el comportamiento de los participantes del fenómeno de gentleminions.

Así, ante la molestias que este trolleo ha provocado para algunas personas, cines como la cadena ODEON en Estados Unidos han decidido prohibir que personas vestidas de manera formal ingresen a las funciones de Minions: The Rise of Gru.

“Hola, debido a un pequeño número de incidentes en nuestros cines durante el fin de semana, hemos tenido que restringir el acceso en algunas circunstancias”, señaló la cadena de cines ODEON a través de Twitter en respuesta a un comentario sobre la restricción de los gentleminions.

Y en Reino Unido el cine Regal Wadebridge anunció que no permitiría el ingreso de niños con trajes a las funciones de Rise of Gru a menos que estén acompañados de un adulto.

De hecho, según la BBC, el cine de Mallard tuvo que sacar a Minions: Rise of Gru de su cartelera debido a que personas que llegaron para participar de la tendencia de gentleminions no solo molestaron al personal del cine y otros espectadores, sino que también cometieron actos de vandalismo en el recinto.

“Ha sido absolutamente desgarrador. Hemos tenido familias que ni siquiera regresaron a la pantalla cuando tratamos de resolverlo, familias que se fueron antes de que la película comenzara, y por supuesto que los niños han estado llorando”, dijo Daniel Phillips-Smith, gerente del Mallard Cinema.

Pero eso no ha frenado a algunos espectadores.

La idea de asistir a Minions: The Rise of Gru con atuendo formal comenzó a tomar impulso en redes sociales con miras al estreno de la nueva película de los populares personajes amarillos de Illumination y aparentemente surgió como una evolución de un meme anterior donde el cajero del cine le preguntaba a una persona qué película quería ver y posteriormente se mostraba al comprador con un disfraz acorde de la película del momento (imaginen gente con trajes de dinosaurios para Jurassic World: Dominion, atuendos de Batman para The Batman o cosplays de Wanda Maximoff y Stephen Strange para Doctor Strange in the Multiverse of Madness).

Aquí les dejamos algunos ejemplos de #gentleminions.

Pero aunque para los cines esto puede estar causando inconvenientes, Universal aún lo ve de buena manera y así lo ha manifestado en redes sociales con un tweet de agradecimiento y un video protagonizado por el mismísimo minion Bob.

“A todos lo que se presentaron con trajes a Minions: los vemos y los amamos”, señaló Universal.

Minions: The Rise of Gru ya ha recaudado un total de $218 millones de dólares a nivel mundial.