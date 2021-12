Get Out fue elegida como el mejor guión de una película del siglo 21 por el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos

El Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) realizó una lista con los 101 mejores guiones cinematográficos del siglo 21 a partir de los votos de los miembros de la organización.

En el primer lugar del listado destaca Get Out, la elogiada película de terror dirigida por Jordan Peele, quien ganó el Premio Oscar como mejor guión original en 2018.

El top ten incluye el trabajo en guión de autores tan elogiados como Charlie Kaufman, Aaron Sorkin, Bong Joon-Ho, los hermanos Coen, Paul Thomas Anderson, Quentin Tarantino, Cameron Crowe y Christopher Nolan.

“Según lo votado por los miembros de Writers Guilds West y East, la lista de los 101 mejores guiones del siglo XXI (hasta ahora) es tanto una celebración de los grandes escritores y guiones de los últimos 21 años como un estudio de cómo se escribe porque la pantalla ha evolucionado y se ha diversificado desde el siglo XX. Además, es un gran comienzo de conversaciones y discusiones”, recalcaron.

La siguiente es la lista completa.

1. Get Out (2017) Escrita por Jordan Peele | Universal

2. Eternal Sunshine of the Spotless Mind (2004) Escrita por Charlie Kaufman, Historia por Charlie Kaufman & Michel Gondry & Pierre Bismuth | Focus Features

3. The Social Network (2010) Guión por Aaron Sorkin, basado en el libro The Accidental Billionaires by Ben Mezrich |Columbia/Sony

4. Parasite (2019) | Guión por Bong Joon Ho y Han Jin Won, Historia por Bong Joon Ho | Neon

5. No Country for Old Men (2007) Escrita para el cine por Joel Coen & Ethan Coen, basado en la novela de Cormac McCarthy | Miramax/Paramount Vantage

6. Moonlight (2016) Guión por Barry Jenkins, Historia por Tarell Alvin McCraney |A24

7. There Will Be Blood (2007) Guión por Paul Thomas Anderson, basada en la novela “Oil!” de Upton Sinclair | Paramount Vantage

8. Inglourious Basterds (2009) Escrita por Quentin Tarantino | Weinstein/Universal

9. Almost Famous (2000) Escrita por Cameron Crowe | DreamWorks

10. Memento (2000) Guión por Christopher Nolan, basado en la historia corta de Jonathan Nolan | Newmarket

11. Adaptation. (2002) Guión por Charlie Kaufman y Donald Kaufman, basado en el libro The Orchid Thief de Susan Orlean | Columbia / Sony

12. Bridesmaids (2011) Escrita por Annie Mumulo & Kristen Wiig | Universal

13. Brokeback Mountain (2005) Guión por Larry McMurtry & Diana Ossana, basado en la historia corta de Annie Proulx | Focus Features

14. The Royal Tenenbaums (2001) Escrita por Wes Anderson & Owen Wilson | Touchstone

15. Sideways (2004) Guión por Alexander Payne & Jim Taylor, basado en la novela de Rex Pickett | Fox Searchlight

16. Lady Bird (2017) Escrita por Greta Gerwig | A24

17. Her (2013) Escrita por Spike Jonze | Warner Bros.

18. Children of Men (2006) Guión por Alfonso Cuarón & Timothy J. Sexton y David Arata y Mark Fergus & Hawk Ostby, Basada en la novela The Children of Men de P.D. James | Universal

19. Lost in Translation (2003) Escrita por Sofia Coppola | Focus Features

20. Michael Clayton (2007) Escrita por Tony Gilroy | Warner Bros.

21. Little Miss Sunshine (2006) Escrita por Michael Arndt | Fox Searchlight

22. Once Upon a Time in Hollywood (2019) Escrita por Quentin Tarantino | Columbia/Sony

23. Promising Young Woman (2020) Escrita por Emerald Fennell | Focus Features

24. Juno (2007) Escrita por Diablo Cody | Fox Searchlight

25. The Grand Budapest Hotel (2014) Guión por Wes Anderson, Historia por Wes Anderson & Hugo Guinness | Fox Searchlight

26. The Dark Knight (2008) Guión por Jonathan Nolan y Christopher Nolan, Historia por Christopher Nolan & David S. Goyer, Basada en los cómics publicados por DC Comic, Batman creado por Bob Kane y Bill Finger | Warner Bros.

27. Arrival (2016) Guión por Eric Heisserer, basado en la historia “Story of Your Life” Escrita por Ted Chiang | Paramount

28. Jojo Rabbit (2019) Guión por Taika Waititi, Basado en el libro Caging Skies de Christine Leunens | Fox Searchlight

29. Inside Out (2015) Guión por Meg LeFauve, Historia original por Pete Docter y Ronnie Del Carmen | Disney/Pixar

30. The Departed (2006) Guión por William Monahan, Basado en la película Infernal Affairs, escrita por Alex Mak y Felix Chong | Warner Bros.

31. Spotlight (2015) Escrita por Josh Singer & Tom McCarthy | Open Road

32. Whiplash (2014) Escrita por Damien Chazelle | Sony Pictures Classics

33. Up (2009) Guión por Bob Peterson, Pete Docter, Historia por Pete Docter, Bob Peterson, Tom McCarthy | Disney-Pixar

34. Mean Girls (2004) Guión por Tina Fey, Basada en el libro Queen Bees y Wannabes de Rosalind Wiseman | Paramount

35. WALL-E (2008) Guión por Andrew Stanton, Jim Reardon, Historia original por Andrew Stanton, Pete Docter |Disney-Pixar

36. El Laberinto del Fauno (2006) Escrita por Guillermo del Toro | Warner Bros.

37. Inception (2010) Escrita por Christopher Nolan | Warner Bros.

38. Slumdog Millionaire (2008) Guión por Simon Beaufoy, Basada en la novela Q & A de Vikas Swarup | Fox Searchlight

39. Before Sunset (2004) Guión por Richard Linklater & Julie Delpy & Ethan Hawke, Historia por Richard Linklater & Kim Krizan, Basada en los personajes creados por Richard Linklater & Kim Krizan | Warner Bros.

40. In Bruges (2008) Escrita por Martin McDonagh | Focus Features

41. Mulholland Dr. (2001) Escrita por David Lynch | Universal

42. A Serious Man (2009) Escrita por Joel Coen & Ethan Coen | Focus Features

43. Amélie (2001) Guión por Guillame Laurant y Jean-Pierre Jeunet | Miramax

44. Toy Story 3 (2010) Guión por Michael Arndt, Historia por John Lasseter Andrew Stanton y Lee Unkrich | Disney-Pixar

45. The Favourite (2018) Escrita por Deborah Davis y Tony McNamara | Fox Searchlight

46. Zodiac (2007) Guión por James Vanderbilt, basado en el libro de Robert Graysmith | Paramount

47. Gladiator (2000) Guión por David Franzoni y John Logan y William Nicholson, Historia por David Franzoni | DreamWorks/Universal

48. The Incredibles (2004) Escrita por Brad Bird | Disney-Pixar

49. Knives Out (2019) Escrita por Rian Johnson | Lionsgate

50. Ex Machina (2015) Escrita por Alex Garland | Universal / A24

51. Birdman or (The Unexpected Virtue of Ignorance) (2014) Escrita por Alejandro G. Iñárritu Nicolás Giacobone Alexander Dinelaris, Jr. & Armando Bó | Fox Searchlight

52. The Lives of Others (2006) Escrita por Florian Henckel von Donnerschmarck | Sony Pictures Classics

53. Nightcrawler (2014) Escrita por Dan Gilroy | Open Road

54. 12 Years a Slave (2013) Guión por John Ridley, Basado en Twelve Years a Slave por Solomon Northup | 20th Century Fox

55. The Big Short (2015) Guión por Charles Randolph y Adam McKay, basado en el libro de Michael Lewis | Paramount

56. Moneyball (2011) Guión por Steven Zaillian y Aaron Sorkin, Historia por Stan Chervin, basado en el libro de Michael Lewis | Columbia/Sony

57. Black Panther (2018) Escrita por Ryan Coogler & Joe Robert Cole, Basada en los cómics de Stan Lee y Jack Kirby | Disney

58. You Can Count on Me (2000) Escrita por Kenneth Lonergan | Paramount

59. Boyhood (2014) Escrita por Richard Linklater | IFC Films

60. Finding Nemo (2003) Guión por Andrew Stanton, Bob Peterson, David Reynolds, Historia original por Andrew Stanton | Disney-Pixar

61. The Hurt Locker (2009) Escrita por Mark Boal | Summit

62. Roma (2018) Escrita por Alfonso Cuarón | Netflix

63. The Wolf of Wall Street (2013) Guión por Terence Winter, basado en el libro de Jordan Belfort | Paramount

64. Hell or High Water (2016) Escrita por Taylor Sheridan | Lionsgate

65. Manchester by the Sea (2016) Escrita por Kenneth Lonergan | Amazon

66. A Separation (2011) Escrita por Asghar Farhadi | Sony Pictures Classics

67. Spirited Away (2001) Escrita por Hayao Miyazaki | Disney

68. Mad Max: Fury Road (2015) Escrita por George Miller, Brendan McCarthy, Nico Lathouris | Warner Bros.

69. Booksmart (2019) Escrita por Emily Halpern & Sarah Haskins y Susanna Fogel y Katie Silberman | United Artists

70. City of God (2002) Guión por Bráulio Montovani, basado en la novela de Paulo Lins | Miramax

71. Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) Guión por Phil Lord y Rodney Rothman, Historia por Phil Lord, Basada en Marvel Comics | Columbia/Sony

72. Inside Llewyn Davis (2013) Escrita por Joel Coen & Ethan Coen | CBS Films

73. The King’s Speech (2010) Guión por David Seidler | Weinstein

74. Django Unchained (2012) Escrita por Quentin Tarantino | Weinstein

75. Ocean’s Eleven (2001) Guión por Ted Griffin, Basasado en un guión de Harry Brown y Charles Lederer y la historia de George Clayton Johnson & Jack Golden Russell | Warner Bros.

76. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) Guión por Fran Walsh & Philippa Boyens & Peter Jackson, Basadp em eñ libro The Fellowship of the Ring de J.R.R. Tolkien | New Line

77. Shaun of the Dead (2004) Escrita por Simon Pegg y Edgar Wright | Universal

78. Erin Brockovich (2000) Escrita por Susannah Grant | Universal

79. Call Me by Your Name (2017) Guión por James Ivory, basado en la novela de André Aciman | Sony Pictures Classics

80. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) Escrita por Martin McDonagh | Fox Searchlight

81. The Lobster (2015) Escrita por Yorgos Lanthimos y Efthymis Filippou | A24

82. The Prestige (2006) Guión por Jonathan Nolan y Christopher Nolan, basado en la novela de Christopher Priest | Touchstone/Warner Bros.

83. Midnight in Paris (2011) Escrita por Woody Allen | Sony Pictures Classics

84. The Master (2012) Escrita por Paul Thomas Anderson | Weinstein

85. Argo (2012) Guión por Chris Terrio, Basadp em ima selección de The Master of Disguise por Antonio J. Mendez y el artículo de Wired “The Great Escape” de Joshuah Bearman Warner Bros.

86. Y tu mamá también (2001) Escrita por Carlos Cuarón & Alfonso Cuarón | IFC Films

87. Phantom Thread (2017) Escrita por Paul Thomas Anderson | Focus Features

88. Superbad (2007) Escrita por Seth Rogen & Evan Goldberg | Columbia/Sony

89. Little Women (2019) Guión por Greta Gerwig, basado en la novela de Louisa May Alcott | Columbia/Sony

90. BlacKkKlansman (2018) Escrita por Charlie Wachtel & David Rabinowitz y Kevin Willmott & Spike Lee, Basadp en el libro de Ron Stallworth | Focus Features

91. The Farewell (2019) Escrita por Lulu Wang | A24

92. La La Land (2016) Escrita por Damien Chazelle | Lionsgate

93. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006) Guión por Sacha Baron Cohen & Anthony Hines & Peter Baynham & Dan Mazer, Historia por Sacha Baron Cohen & Peter Baynham & Anthony Hines & Todd Phillips, Basado en el personaje creado po Sacha Baron Cohen | 20th Century Fox

94. The 40-Year-Old Virgin (2005) Escrita por Judd Apatow & Steve Carell | Universal

95. Ratatouille (2007) Guionista: Brad Bird, Historia original por Jan Pinkava, Jim Capobianco, Brad Bird, material de historia adicional por Emily Cook & Kathy Greenberg, Bob Peterson | Disney-Pixar

96. Lars y the Real Girl (2007) Escrita por Nancy Oliver | MGM

97. Nomadland (2020) Escrita para el cine por Chloe Zhao, basado en el libro de Jessica Bruder | Searchlight

98. Winter’s Bone (2010) | Guión por Debra Granik & Anne Rosellini, basado en la novela de Daniel Woodrell | Roadside Attractions

99. O Brother, Where Art Thou? (2000) Escrita por Ethan Coen & Joel Coen, Basado en “La Odisea” de Homero | Touchstone / Universal

100. Legally Blonde (2001) Guión por Karen McCullah Lutz & Kirsten Smith, basado en el libro de Amanda Brown | MGM

101. Silver Linings Playbook (2012) Guión por David O. Russell, basado en la novela de Matthew Quick | Weinstein