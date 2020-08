Grant Morrison comparó el tono de su guión para la película de Flash con Volver al Futuro

Desde su anuncio en 2014 la película de The Flash ha pasado por las manos de varios directores y guionistas. Pero quizás ninguna interpretación para la pantalla grande de la historia de Barry Allen resulta tan llamativa en el papel como la propuesta que Grant Morrison escribió junto al actor Ezra Miller.

Y es que pese a que no se conocen detalles sobre la trama que estaban trazando el escritor y el actor, el hecho de que el responsable de cómics de Flash como “Carrera por la Humanidad” y el regreso de Barry Allen en Crisis Final estuviese trabajando en una película del segundo velocista escarlata parece suficiente para despertar la curiosidad de los fanáticos.

Pero mientras aquel tratamiento finalmente no se usará y actualmente la versión de la película que está desarrollando Andy Muschietti (IT) contará con un guión de Christina Hodson (Birds of Prey); en una nueva entrevista Morrison finalmente contó algunos detalles de sus ideas para esta entrega.

Morrison comenzó a trabajar en su guión para la película de The Flash porque Miller tenía diferencias creativas con John Francis Daley y Jonathan Goldstein, los directores que permanecieron vinculados a esta adaptación hasta el año pasado.

“(...)Ezra Miller y yo escribimos eso el año pasado”, dijo Morrison a Collider. “(...)Pensé que teníamos una versión muy buena de The Flash y la escribimos tan rápido como The Flash, porque era muy exigente y era bastante bueno. Y creo que después de algunos borradores, hubiera sido genial. Pero de la forma en que funcionan algunos estudios, estas cosas van y vienen”.

“Creo que unas 15 personas ya han escrito versiones de The Flash”, añadió. “Pero parece estar avanzando ahora, pero no con la versión que hicimos. Me divertí. Ezra vino a mi casa y nos divertimos mucho y creamos la historia. Y tal vez algún día el guión se filtre al mundo”.

Mientras las probabilidad de una filtración parece remota, Morrison detalló que su propuesta habría sido “un tipo de (película de) superhéroe muy diferente”.

“Era más como Volver al futuro, diría yo, que una película de superhéroes”, señaló el autor.

Algunos reportes sobre la versión de la película de The Flash escrita por Morrison y Miller decían que esta apostaría por un tono “más oscuro”. No obstante, el escritor de All-Star Superman señala que esa información sería imprecisa.

“No, en realidad no era (más oscuro). Quiero decir, los elementos de la oscuridad estaban allí y el material que querían que usáramos (era) el material de Flashpoint”, dijo Morrison. “Entonces, Ezra y yo estábamos tratando de hacer algo que fuera un poco más, como digo, es como una gran historia de ciencia ficción. Y si no conoces (los cómics), habría tenido sentido”.

Aunque la aproximación de Morrison suena intrigante, probablemente nunca podremos saber con certeza cómo habría sido aquella versión de la película de The Flash y de hecho aún estamos bastante lejos de tener un producto finalizado como para comparar estas ideas.

En ese sentido, Morrison concluyó sus declaraciones señalando que prefería no referirse más al tema.

“No quiero hablar de eso, porque alguien más ha hecho su propio trabajo y estoy seguro de que será genial”, sentenció el escritor. “Y tal vez, como digo, esto se filtre algún día y la gente pueda juzgar“.

Actualmente el estreno de la película de The Flash está fijado para 2022 y se espera que se revelen más novedades sobre este proyecto el próximo 22 de agosto durante el evento DCFandome.