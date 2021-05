Hannah John-Kamen protagonizará la película de Red Sonja

La película de Red Sonja sigue avanzando. Después de pasar años en desarrollo y enfrentar dudas respecto a su realización debido a las polémicas de Bryan Singer, durante esta semana se reveló que la cinta finalmente encontró a su protagonista.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, la producción que será dirigida por Joey Soloway (Transparent) contará con Hannah John-Kamen como el personaje titular.

John-Kamen es reconocida principalmente por sus apariciones en Ready Player One y Brave New World además de su papel como Ghost en la película de Marvel Studios, Ant-Man and the Wasp. Todo mientras también interpretará a Jill Valentine en Resident Evil: Welcome to Raccoon City.

“Hannah es una actriz muy talentosa a la que hemos estado siguiendo durante años y ella ES Red Sonja”, dijo Soloway en un comunicado recogido por THR. “Su rango, sensibilidad y fuerza son cualidades que hemos estado buscando y no podríamos estar más emocionados de embarcarnos en este viaje juntos”.

La película de Red Sonja contará con un guión Tasha Huo (quien también está escribiendo la serie animada de Tomb Raider para Netflix) y Soloway. Este proyecto es amparado por Millennium, pero aún no tiene una fecha de estreno.