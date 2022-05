HBO Max presentó el primer vistazo a la serie para adultos centrada en Velma, el clásico personaje de Scooby Doo

Como parte de la presentación de sus próximas series animadas, la plataforma de streaming HBO confirmó que ha solicitado la realización de una primera temporada de la nueva serie centrada en Velma Dinkley, el clásico personaje de Scooby-Doo cuya voz será interpretada por Mindy Kaling (The Office).

A grandes rasgos, Velma se enfocará en una historia de origen del personaje que está destinada a sumarse a la pandilla del Mystery Inc. La serie contará con 10 episodios y estipulará que Velma tenga raíces de Asia del Sur.

En ese sentido, como parte de la presentación, la propia actriz presentó una imagen de la serie y abordó las reacciones negativos que tuvo la serie. “Nadie nunca se quejó de un perro parlanchín que resolvía misterios así que no creo que estén enojados por una Velma marrón. Espero que hayas notado que mi Velma es del sur de Asia. Si la gente se asusta por eso, no me importa”, remarcó Kailin.

Adicionalmente, la plataforma de streaming confirmó realizará una serie llamada “Fire on Mars” que contará con la participación de Pete Davison, además de asegurar dos temporadas del reinicio de la serie “Clone High” de Phil Lord, Chris Miller y Bill Lawrence. A eso deben sumar la renovación para una segunda y tercera temporada de la serie “Close Enough”.