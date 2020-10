Hyrule Warriors: Age of Calamity presenta más de 20 minutos de gameplay

En el marco de la última edición del Nintendo Treehouse es que fue dado a conocer un nuevo gameplay de Hyrule Warriors: Age of Calamity, juego que llegará a la Nintendo Switch en noviembre próximo.

El título que corresponde a una precuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, y se sitúa 100 años en el pasado, corresponde a un musou, aquellos juegos donde héroes se enfrentan a cientos de enemigos de forma simultánea.

Este nuevo adelanto, permite apreciar un poco más de la jugabilidad del título, y a personajes como Urbosa y Zelda en acción.

Hyrule Warriors: Age of Calamity, ayudará a conocer un poco más del mundo de Breath of the Wild, y tiene programado su estreno para el próximo 20 de noviembre.