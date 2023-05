James Cameron da a conocer que ha comenzado a escribir una nueva película de Terminator

Terminator es una de las sagas que siempre parece regresar, tal como ocurre con el T-800, y ahora es que podríamos estar próximos a tener una nueva entrega, ya que su director, james Cameron, dijo haber comenzado a escribir una nueva película de la franquicia.

Según se conoció, en el marco del Dell Technologies World 2023, el director dio a conocer que desde hace tres meses que comenzó a escribir una nueva película de Terminator, pero que antes de seguir, quiere ver como se desarrollan las inteligencias artificiales en el mundo real.

Hay que mencionar que ya a fines de 2022, James Cameron anticipaba un posible reinicio de la saga, mencionado que estaba “en discusión, pero no se ha decidido nada”

En 2019 se lanzó la última entrega de la saga, Terminator: Destino Oculto, película que corresponde a una secuela de Terminator 2, ignorando los filmes de Terminator: Salvation y Terminator Genisys.

En cuanto a Arnold Schwarzenegger, este recientemente se despidió de la franquicia, mencionado que no regresaría para otra posible película.

“La franquicia no ha terminado. Yo he terminado. Recibí el mensaje alto y claro de que el mundo quiere seguir adelante con un tema diferente cuando se trata de The Terminator”, señaló.