Jamie Lee Curtis ofició la boda de un fanático de Halloween una hora antes de su fallecimiento

Anthony Woodle era un gran fanático de las películas de terror y en particular de la franquicia de Halloween. Su sueño era convertirse en director, pero lamentablemente falleció a los 29 años debido a un cáncer de esófago.

Sin embargo, antes de partir, Woodle logró pasar algunos buenos momentos por cortesía de Jamie Lee Curtis y el equipo a cargo de las nuevas películas de Halloween.

Según relata Deadline, Woodle fue diagnosticado con cáncer cáncer de esófago en 2019, pero antes de eso se había contactado con Rough House Productions, la compañía a cargo de las nuevas películas con Michael Myers.

A través de ellos, Woodle logró contactarse con Jamie Lee Curtis, la protagonista de la franquicia, y además de hablar sobre las nuevas películas y su salud, conversaron sobre los planes de matrimonio del fanático.

Ante eso Curtis se ofreció para oficial la boda entre Woodle y su novia, Emilee. Incialmente la pareja planeaba casarse el 31 de octubre, pero eventualmente terminaron planificando todo para el 13 de septiembre ya que la salud de él había empeorado.

Ese día Curtis, quien está autorizada para celebrar matrimonios, se contactó con la pareja vía telefónica y concretó la ceremonia.

“Anthony y Emilee, todo lo que se le promete a alguien es este momento”, dijo Curtis en la ceremonia según relata Deadline. “Vivimos y amamos en este momento. Que las bendiciones de Dios descansen sobre ustedes, que su paz permanezca ustedes, que su espíritu ilumine sus corazones ahora, en este momento. Con el poder que me ha otorgado Internet, es un gran placer para mí decirles que ahora son personas casadas“.

La ceremonia comenzó a eso de las 10:30 pm y Anthony Woodle falleció a las 11:17 pm.

Pero el matrimonio no fue el único regalo que Emilee y Anthony recibieron por parte de los involucrados en Halloween y Deadline destaca que el director de las nuevas películas, David Gordon Green, además organizó una proyección privada de Halloween Kills para la pareja antes de su matrimonio.

“Eso fue lo máximo que lo he visto sonreír, durante y después de la película”, comentó Emilee sobre la función a The Post an Courier.