Jay Garrick regresará en la octava temporada de The Flash

Esta semana John Wesley Shipp volvió a interpretar a Jay Garrick en el marco de la segunda temporada de Stargirl, pero lo que pueda suceder a futuro con la serie enfocada en Courtney Whitmore no será lo único que dictará el futuro del actor como el Flash original y es que recientemente el propio intérprete confirmó que volverá a interpretar a Jay en la octava temporada de The Flash.

Por supuesto, Shipp ha aparecido como Jay Garrick en varios episodios de The Flash, sin embargo, su regreso nunca ha estado asegurado y esta confirmación además se da de la mano de una referencia al papel que podría tener el personaje en los próximos episodios.

Después de todo, en la misma entrevista con el portal CBR donde confirmó su regreso como Jay Garrick en The Flash, el actor abordó la dinámica que se podría entablar entre él y Bart Allen.

“Me gustaría (explorar la dinámica entre Bart y Jay) y lo han planteado. Puedo decirles que regresaré en una semana y media para filmar más Flash”, señaló Shipp.

“No estoy seguro en qué momento será exactamente, pero Eric Wallace (el showrunner de The Flash) y yo hemos hablado de tener una oportunidad para explorar a Jay Garrick como el mentor que no pudimos mostrar con Wally”, agregó. “Hubo una oportunidad con Wally, pero la perdimos. Me encantaría ahora poder cumplir eso interpretando a Jay, esa relación que establecieron y que Jordan Fisher instaló y los guionistas establecieron tan maravillosamente en esos dos últimos episodios(de la séptima temporada)“.

Si entrar en el terreno de los spoilers para quienes no están al día con The Flash, en la séptima temporada de la serie se estableció que Jay Garrick fue un mentor muy importante para Bart Allen, quien en su versión del Arrowverso es el hijo de Iris y Barry. En ese sentido, como probablemente Bart y Nora volverán aparecer en la serie, no sería descabellado ver la dinámica entre Impulse y Jay que tanteó Shipp.

La octava temporada de The Flash se estrenará en noviembre en Estados Unidos y arrancará con mini crossover llamado ““Armageddon”.