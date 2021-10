Fotos del rodaje anticipan el debut de un héroe y un intrigante cambio para Flash en el próximo “crossover” del Arrowverso

hace 30 minutos Tiempo de lectura: 2 minutos

Aunque no será un evento propiamente tal, “Armageddon” reunirá a varios héroes de las series de The CW como parte de una historia enmarcada en la octava temporada de The Flash.