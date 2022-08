Jesse Eisenberg dijo que “sería una sorpresa agradable” regresar a las películas de DC como Lex Luthor

La versión de Lex Luthor de Jesse Eisenberg sigue siendo uno de los aspectos más divisivos de la propuesta de Batman v Superman. Pero aunque todavía no hay un clamor por el regreso del actor como ese villano como por ejemplo sucede con el Superman de Herny Cavill, Eisenberg aún no descarta de plano su potencial retorno al mundo de las películas de DC.

Recientemente Eisenberg participó del 28º Festival de Cine de Sarajevo y recordó su incursión en el mundo de las películas de superhéroes como Lex Luthor.

“Me sentí muy personal al respecto”, dijo Eisenberg al abordar la recepción de su versión del Lex en Batman v Superman. “El escritor, Chris Terrio, es un escritor muy serio y es una persona muy emotiva. Pensó mucho en mi personaje, y yo también pensé mucho en mi personaje. Hablé mucho con mi entrenador de actuación sobre el personaje, sobre su historia de fondo con su padre y su vida emocional. Y luego la gente me odió”.

Durante los últimos años Eisenberg ha hablado en varias oportunidades sobre Lex Luthor y su futuro como el personaje. Pero aunque generalmente el actor ha indicado que no es optimista sobre un eventual retorno de su interpretación del villano, ahora le dijo a Deadline que tampoco es una posibilidad que descarta de plano.

“Me sorprendería si terminara en una película de DC, pero sería una sorpresa agradable”, aseguró Eisenberg. “Escucha, no soy un fanático de los cómics. No estaba interpretando un papel que había imaginado desde que era un niño. Para mí era una oportunidad de interpretar a este gran personaje que escribió este gran escritor y me encantó hacerlo”.

“Entonces, interpretar (a Luthor) es un placer, y no interpretarlo no es algo que me avergüence contarles a mis hijos, porque ese no es un género importante en mi vida, aunque me encantó hacer esa película”, agregó el actor.

Como Warner Bros Discovery está elaborando un nuevo plan para las películas de DC y sigue buscando a un ejecutivo para que lidere ese proyecto, todavía no hay una idea fija sobre qué se está tramando para aquella franquicia de adaptaciones. Por lo tanto, mientras es imposible descartar o confirmar más del Lex Luthor de Eisenberg, también es importante recordar que el actor no se cierra a participar en películas de superhéroes.