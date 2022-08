Kal-El finalmente regresará a la Tierra en los cómics de DC

Aunque John Kent sigue sus aventuras como Superman en títulos como Superman: Son of Kal-El y todo lo que está pasando en el evento Dark Crisis, en noviembre el Superman original volverá al universo DC.

Esta semana DC Comics anunció (vía CBR) que a fines de este año publicará a Superman: Kal-El Returns Special #1, un nuevo especial escrito por Mark Waid, Sina Grace, Alex Segura y Marv Wolfman que de la mano de dibujos de Max Raynor, Dean Haspiel, Jack Herbert y Clayton Henry marcará el retorno de Kal-El a la Tierra después de su prolongada estadía en Warworld.

Pero este cómic no solo promete traer de vuelta al héroe siguiendo su viaje que arrancó en Action Comics #1035 en 2021, sino que también quiere conectar la historia con Dark Crisis, el actual evento de DC Comics.

En ese sentido, la sinopsis de Superman: Kal-El Returns Special #1 dice:

“Kal-El ha regresado de su larga estadía en Warworld, pero ¿qué ramificaciones tiene esto para el Universo DC en general? En este número especial, destacaremos la reunión de Kal-El con el Caballero de la Noche, Jimmy Olsen, la Liga de la Justicia y... ¡¿Lex Luthor?! Además: ¡sé testigo de la mirada nunca antes revelada de los momentos que llevaron al secuestro de Superman por parte de Pariah en el evento Dark Crisis!”.

Por supuesto, el retorno de Clark a la Tierra no durará mucho porque Superman y el resto de la Liga de la Justicia fueron secuestrados por Pariah en Justice League #75 y en estos minutos los héroes y villanos del Universo DC presumen que están muertos. No obstante, en paralelo a eso, DC explorará el regreso del Hombre de Acero con un arco llamado “Kal-El Returns” que además de abarcar Superman: Kal-El Returns Special #1 tomará lugar en Action Comics #1047-1049 y Superman: Son of Kal-El #16-18.

Portada principal de Superman: Kal-El Returns Special #1 por Dan Mora

Superman: Kal-El Returns Special #1 será publicado el 29 de noviembre.