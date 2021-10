La película de Batgirl contaría con una aparición del “verdadero Batman”

Batman sería parte de la película de Batgirl...o al menos eso es lo que habrían dado a entender los directores de este proyecto que está en desarrollo para HBO Max.

Si bien en el actual panorama de las adaptaciones de DC Comics hay varias versiones de Batman dando vueltas, en una reciente entrevista Bilall Fallah y Adil El Arbi habrían comentado que una interpretación del Caballero Oscuro será parte de su cinta.

Particularmente durante una entrevista con el medio belga VRT NWS (vía Comicbook) los directores habrían señalado que la película de Batgirl contará con el “verdadero Batman” como parte de su trama.

Por supuesto, a estas alturas se desconoce cuál sería el “verdadero Batman” para Fallah y Arbi. De hecho, ellos mismos habrían remarcado que hay muchos actores que están encargados de interpretar al personaje en estos momentos. No obstante, aunque por ahora no hay nada oficial, dado que la película podría contar con J. K. Simmons como Jim Gordon, no han faltado los fanáticos que han especulado con una potencial aparición de Ben Affleck como el vigilante de Gotham.

No obstante, aún no hay nada concreto al respecto y por el momento aquello no son más que aspiraciones de algunas personas.

La película de Batgirl será protagonizada por Leslie Grace como Barbara Gordon y aunque aún no fija una fecha concreta para su estreno se espera que se revelen algunos detalles sobre su propuesta este sábado en la nueva edición del DC FanDome.