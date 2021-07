J. K. Simmons negocia para regresar como Jim Gordon en la película de Batgirl para HBO Max

Parece que la historia de J. K. Simmons en las películas de DC todavía no termina y es que pese a que el actor solo alcanzó a aparecer como Jim Gordon en ambas versiones de Justice League, un nuevo reporte sostiene que podría volver a interpretar a ese personaje en la nueva película de Batgirl.

Concretamente, de acuerdo a The Hollywood Reporter, Simmons está negociando para dar vida al Comisionado James Gordon en la película de Batgirl que está en desarrollo para HBO Max.

La película de Batgirl será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey). Todo mientras Leslie Grace (In the Heights) interpretará a Barbara Gordon.

En ese sentido, cabe señalar que en los cómics de DC Jim Gordon es clave para la historia de Barbara ya que es su padre (biológico o adoptivo dependiendo de la continuidad), por lo que no parece extraño que ese papel sea uno de los primeros en escogerse para la película.

De todas maneras, todavía no está claro cómo el regreso de Simmons al papel de Gordon podría fluir en la trama y la continuidad de esta cinta dentro del Universo DC. Después de todo, aún no existen detalles sobre la historia de esta producción.

La película de Batgirl está en desarrollo para HBO Max y podría debutar durante 2022.