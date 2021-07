Leslie Grace será Batgirl en la nueva película de la heroína para HBO Max

Warner Bros finalmente encontró a la nueva Batgirl para sus películas. Siguiendo a los reportes al respecto que surgieron a inicios de esta semana, Deadline reveló que Leslie Grace será la encargada de interpretar a Barbara Gordon en la nueva película de la heroína para HBO Max.

De acuerdo al reporte, Grace se quedó con el papel después de realizar una prueba durante esta semana. No obstante, desde el estudio ya había un interés en ella desde su papel en la película In the Heights.

La película de Batgirl será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi (Bad Boys for Life) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey).

Actualmente no hay muchos detalles sobre la trama de la cinta de Batgirl y solo se sabe que se enfocará en Barbara Gordon, uno de los personajes más conocidos que ha ostentado el manto de Batgirl y que además se ha desempeñado como Oracle en los cómics de DC. En ese sentido, Barbara no solo ha operado como aliada de Batman sino que también ha liderado al grupo conocido como Birds of Prey. Todo mientras sus vínculos con otros personajes la posicionan como hija de Jim Gordon y pareja de Dick Grayson (Robin/Nightwing).

El estreno de esta película de Batgirl se concretará mediante HBO Max.