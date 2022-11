La película de Gran Turismo ya comenzó sus filmaciones

Sony finalmente comenzó el rodaje de Gran Turismo, su nueva película basada en la saga de videojuegos homónima.

Gran Turismo será dirigida por Neill Blomkamp (Distric 9) en base a un guión de Jason Hall (American Sniper) con Zach Baylin (King Richard) y su trama se enfocará en un joven que a raíz de su talento en Gran Turismo terminará competiendo en la Fórmula 1.

El inicio del rodaje de la película fue anunciado durante el sábado pasado a través de las redes sociales de Sony con una publicación que decía: “La filmación ya está en marcha en la película de Gran Turismo , basada en la inspiradora historia real de un jugador de Gran Turismo, Jann Mardenborough, que ganó una serie de competencias de juego que lo llevaron a convertirse en un verdadero piloto de carreras profesional”.

El elenco de esta película contará con David Harbour, Orlando Bloom, Archie Madekwe, Darren Barnet, Geri Halliwell-Horner y Djimon Hounsou, entre otros. Y por supuesto su desarrollo se suma a otros proyecto de Sony basados en los juegos de PlayStation que incluyen a la película de Uncharted y la serie de The Last of Us además de futuras apuestas de God of War, Twisted Metal y Horizon Zero Dawn.

La película de Gran Turismo se estrenará en agosto de 2023.