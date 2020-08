La polémica que involucra al planeado videojuego Aeon Must Die!

Durante el más reciente State of Play, uno de los videojuegos presentados fue Aeon Must Die!, una llamativa propuesta visual de Limestone Games que busca reinventar al género beat-em-up, que en el pasado nos entregó clásicos como Double Dragon y Cadillacs and Dinousaurs, para presentar una “masacre de ciencia ficción existencialista”.

El tráiler, cargado a la acción, presenta llamativos diseños de criaturas, batallas colosales marcadas por los juegos de luces y una historia en la que la muerte será desafiada con una sola convocatoria: Aeon debe morir.

Pero en el marco de la presentación de esta propuesta que llegaría en 2021 a Playstation 4, surgió una denuncia que comenzó a viralizarse en redes sociales.

Según una reciente publicación, los desarrolladores del videojuego abandonaron el estudio en junio debido a la sobrecarga laboral y los problemas de pagos, dando pie a un conflicto con el dueño del estudio, quien los habría despedido en medio de una disputa sobre la marca del videojuego.

Asimismo, claman que el tráiler presentado durante esta jornada tuvo que ser realizado por artistas sin contrato, lo que obviamente pone un manto de duda en los resultados que tendrá esta propuesta.