La propuesta de La Princesa, una película de acción muy diferente a las historias tradicionales de las altezas

The Princess, la nueva película de aventuras disponible en el streaming Star+, comienza como cualquier historia de princesas. Una joven está atrapada en un castillo, un reino está en peligro y el futuro depende de que se concrete o no un matrimonio.

Pero la película, titulada en Latinoamérica como La Princesa y dirigida por el realizador vietnamita Le-Van Kiet, subvierte las expectativas para dar un vuelco completo a los estereotipos. De hecho, presenta a una joven princesa que puede escapar por su propia cuenta, salvar a su reino y dejar en claro que no depende de un matrimonio.

Plagada de secuencias de acción, ya que su historia está marcada por peleas que incluyen artes marciales, el equipo realizador de esta producción de 20th Century Studios puso un especial énfasis en la forma de mezclar el entorno de la edad media y sus peleas de espadas con un tono y estilo más propio de las películas asiáticas en donde una sola persona se enfrenta a un gran número de enemigos y debe abrirse paso a través de ellos.

Para concretar esa tarea, el director de la película explicó que todo comenzó con el personaje de la princesa, interpretado por la actriz Joey King (The Kissing Booth). “Sabíamos que Joey sería la princesa y sabíamos qué tipo de persona ella es y todo eso. Y parte del humor es también parte de Joey. Así que nos aseguramos de que la acción fuese creíble, en términos del personaje. y luego está el diseño de todo. Y el equipo de acción con el que trabajé en mi película ‘Furie’ me ayudó también”, explicó.

En ese sentido, el cineasta planteó que crearon un estilo de combate que fuese propio para el personaje y no tuviese que pelear como lo haría un hombre en una película tradicional de espadas. “Nosotros nos volcamos más a cómo hacer que eso no fuese aburrido y cómo podíamos plasmar que Joey pelea contra algo con lo que ella realmente no quiere pelear en cada escena, pero que debe hacerlo para abrirse paso. Así que hay todos estos obstáculos, toda esta lucha interna, y creo que ahí es donde está el sentido dramático de Joey y ella es la mejor en eso”, agregó Le-Van Kirt.

“Eso fue algo que funcionó realmente bien para nosotros, ya que constantemente mantuvo la importancia y este modo de sobrevivencia. Pero luego, ella aprendió todo el estilo y las habilidades de una coreografía de pelea, así que no se volvió algo aburrido. Tenemos algo de artes marciales, pero nos aseguramos que fuese parte de las peleas con espadas, parte de esta antigüedad medieval de la película. Pero cada película de artes marciales es diferente. Debe forjarse con el personaje y el mundo a su alrededor”, planteó el director.

En ese sentido, el director recalcó que fue inspirado por historias de acción impulsadas por los personajes, por lo que le gusta el humor sútil de Duro de Matar, pero también fue inspirado por ‘The Raid’ para hacer una película en donde la acción se sintiese dura, cada golpe no pasase por alto y en donde estuviese desatada la habilidad para sobrevivir.

Por su parte, la actriz Joey King remarcó que una cosa que la atrajo para ser parte de esta película fue el hecho de que estuvo “completamente aterrada” de realizarla. “Era como, leí el guión inicial, que era diferente a lo que terminamos filmando, pero el guión tenía como 95 páginas y 92 de ellas eran las peleas”, recalcó.

“Fue como: Oh, dios mío. ¿Puedo hacer esto? No lo sé. Tengo, no sé, una mala cadena. Tengo todas estas cosas. Estuvo como: no sé si puedo hacerlo. Pero tenía que intentarlo, pero al mismo tiempo me encantó la idea de que estaba situada en tiempos medievales, pero no era como esta cosa aburrida, ya que se leía tan bien, tan rápido y tan divertido, alocado y rápido”, agregó la actriz.

“Pero cuando lees un guión, nunca sabes cómo va a salir. Puedes leer un guión que es increíble y termina como una basura y viceversa. Puedes leer un guión que no es bueno y termina como algo increíble. Pero tuvimos un grandioso equipo en esta película y tomaron este guión del que estuve asustada, pero lo amé absolutamente, al personaje y que ella no tenga un nombre”, finalizó.

The Princess ya está disponible en el streaming Star+.