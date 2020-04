La próxima película del simbionte se llamará Venom: Let There Be Carnage y llegará en 2021

Si estaban contando los días para ver la secuela de Venom en octubre de este año, les tenemos una mala noticia.

Desde Variety indican que Sony finalmente optó por retrasar el estreno de la película protagonizada por Tom Hardy. Todo debido al coronavirus.

Por lo tanto ahora la nueva película de Venom se estrenará el 25 de julio de 2021 en Estados Unidos, ocupando la fecha que hasta el lunes pasado tenía reservada The Batman.

Pero aunque este cambio seguramente entristecerá a los fanáticos del simbionte, el esperado anuncio llegó de la mano de una interesante revelación: el título oficial de Venom 2.

De acuerdo a Variety, la película finalmente se llamará Venom: Let There Be Carnage, en una clara referencia al rol que tendrá Carnage/ Cletus Kasady en la secuela.

Venom: Let There Be Carnage será dirigida por Andy Serkis y además de Tom Hardy como Eddie Brock/Venom contará con Michelle Williams como Anne Weying y Woody Harrelson como Cletus Kasady/ Carnage.