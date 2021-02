La restauración animada de Doctor Who: Fury from the Deep fijó su estreno en Estados Unidos

BBC Studios pretende seguir expandiendo la disponibilidad de restauración animada de Fury from the Deep y recientemente anunció que la apuesta que recuperó al serial perdido de Doctor Who concretará su estreno en Estados Unidos durante las próximas semanas.

Particularmente, se estableció que Doctor Who Animated Special: Fury From the Deep debutará el próximo 21 de marzo en Estados Unidos a través de BBC America. Todo mientras el especial completo estará disponible mediante AMC+ desde el 15 de marzo.

Por supuesto, Fury from the Deep no es una nueva adición al mundo de Doctor Who y en realidad es una apuesta animada que se realizó para recuperar al sexto serial de la quinta temporada de la serie cuyos seis episodios emitidos originalmente en 1968 se perdieron.

En ese sentido, los responsables de Doctor Who ya habían lanzado a una edición hogareña de este especial animado durante el año pasado, por lo que este estreno en Estados Unidos solo extiende la disponibilidad de esta producción.

Doctor Who Animated Special: Fury From the Deep cuenta con seis episodios y puedes ver su tráiler aquí: