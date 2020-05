La revelación de que “hay otra esperanza” preocupó a Mark Hamill

“Ese muchacho es nuestra última esperanza”, dice Obi-Wan una vez que Luke Skywalker termina su entrenamiento de forma anticipada con Yoda. Pero el gran maestro sorprende con una revelación: “No, hay otra”.

Aunque el impacto de ese momento se resolvería una película después, en “El Retorno del Jedi”, hace más de 40 años, durante la realización de “El Imperio Contraataca”, dicha adición de la historia preocupó a Mark Hamill.

“Al principio no me sentó demasiado bien”, dijo el actor que interpretó a Luke sobre la críptica mención de Yoda. “Le dije a George que la gente pensaría que estaba exigiendo un aumento de cinco millones de dólares o algo así. Pero el dijo que no era cierto. Jamás he pedido sumas desorbitadas ni aprobar los guiones ni nada parecido, pero creí que aquello me hacía quedar mal”, agregó el actor.

“Pero George insistió en que siempre había sido parte del argumento, aunque él nunca me dijo quién podría ser. Alguien sugirió que podría ser la princesa, pero creo que eso sería un chasco”, remarcó Hamill durante la realización de la película, desconociendo que eso precisamente era lo que sucedería. “Ella ya tiene demasiado poder. Lo que quiero decir es que parece que ella es la única mujer de la galaxia. Si no haces buenas migas con ella, te has de convertir en monje”.

Consultado por el periodista Alan Arnold si tenía la sensación de que podrían eliminarlo de la historia, Hamill no escondía sus aprehensiones.

“Bueno, mira lo que está pasando a Harrison. Creo que George es muy listo en lo que se refiere a que no va a hacer que ninguno de nosotros haga otra de estas películas en contra de su voluntad. Esto es información realmente reservada, pero Harrison no está seguro de querer hacer la siguiente, as´que han encontrado la manera de deshacerse de él”, agregaba el actor en 1980.

“Así que digamos, hipotéticamente, que provoco muchos problemas y no quieren volver a utilizarme… fácilmente podrían encontrar a una hermana, o a un hermano, que lleva mucho tiempo desaparecido y que reside al otro lado de la galaxia. Y entonces hacen mención al hecho de que Luke se ha marchado a buscar a Harrison”, sugería Mark Hamill.

Sin embargo, George Lucas en ese entonces estipulaba que todo buscaba generar más tensión. “El problema con esta clase de película es que si tienes un héroe que no puede morir, ¿Dónde está el drama? Lo que he hecho es decir: Bueno, este tipo puede morir… pero no se preocupen, no es el importante. Hay otro. Es un truco barato, pero funciona”, decía el creador de Star Wars.

En definitiva, dicha otra esperanza no solo fue una revelación clave de la siguiente película, sino que también terminó definiendo a toda la denominada saga Skywalker. Y todo comenzó con un pequeño diálogo entre Yoda y Obi-Wan.