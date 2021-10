La serie de Jack Ryan protagonizada por John Krasinski fue renovada para una cuarta temporada

Ya han pasado dos años desde que se estrenó la temporada más reciente de Tom Clancy’s Jack Ryan, sin embargo, la serie protagonizada por John Krasinski sigue vigente.

De hecho, tras la reciente conclusión del rodaje de su tercera temporada, Tom Clancy’s Jack Ryan fue renovada para una cuarta temporada.

De acuerdo a Variety, aunque aún no fija una fecha de estreno para el nuevo ciclo de la serie, Amazon Prime Video ya ordenó la realización de una cuarta temporada de su serie de Jack Ryan e incluso reclutó a Michael Peña (Narcos: Mexico, Ant-Man and the Wasp) para formar parte de esos nuevos episodios en un papel que aún no es revelado.

Si bien aún no hay muchos detalles al respecto, en la tercera temporada de Jack Ryan el personaje titular estará “huyendo y en una carrera contra el tiempo” después de verse “implicado erróneamente en una conspiración más grande”

“Ahora, buscado tanto por la CIA como por una facción rebelde internacional que ha descubierto, Jack se ve obligado a la clandestinidad, atravesando Europa, tratando de mantenerse con vida y prevenir un conflicto global masivo”, señala la descripción.

Tom Clancy’s Jack Ryan es producida por Paramount Television y Skydance Television. Y, además de Krasinski en el papel principal, su tercera temporada contará con Wendell Pierce como James Greer, Michael Kelly como Mike November, Betty Gabriel como Elizabeth Wright, James Cosmo como Luca, Peter Guinness como Petr, Nina Hoss como Alena y Alexej Manvelov como Alexei.