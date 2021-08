La serie de Ms. Marvel podría llegar recién en 2022

La espera por la serie de Ms. Marvel podría tardar un poco más de lo esperado. Si bien desde Marvel Studios han planteado que esta producción debutará durante 2021, un nuevo reporte sostiene que los fanáticos podrían tener que esperar hasta el próximo año para ver el debut de Kamala Khan en el MCU.

Pese a que Marvel Studios todavía no establece una fecha oficial para el estreno de Ms. Marvel, recientemente la compañía fijó el debut de Hawkeye para noviembre de este año por lo que, considerando cómo ha sido la estrategia de Disney Plus para el lanzamiento de las series del MCU, no han sido pocos los fanáticos que se han preguntado si efectivamente la serie de Kamala llegará este 2021.

En ese contexto, desde TV Line reportan que de acuerdo a sus informaciones “es muy seguro asumir en este punto que Ms. Marvel ahora está en camino a un estreno temprano en 2022″.

Por supuesto, nada de esto es oficial y perfectamente Disney podría tener otros planes. No obstante, parece que lo mejor por ahora es considerar que Ms. Marvel podría tardar hasta comienzos de 2022 para concretar su estreno.

La serie de Ms. Marvel será protagonizada por Iman Vellani como Kamala Khan y se espera que sirva como antesala para la aparición del personaje en la secuela de Capitana Marvel titulada The Marvels y que llegará en noviembre de 2022.