Marvel Studios confirmó que las series de Hawkeye y Ms. Marvel se estrenarán este año

Después de un 2020 con escasas novedades debido a la pandemia, Marvel Studios ya ha estrenado a tres series y una película durante este año y, aunque eso podría parecer suficiente para algunas personas, la compañía simplemente no planea detenerse.

Así, además de los estrenos de las películas de Los Eternos y Shang-Chi que están contemplados para los próximos meses, recientemente se confirmó que la compañía detrás del MCU lanzará por lo menos dos series live-action más durante este año.

Concretamente, en el marco de una entrevista con el portal Variety la vicepresidenta ejecutiva de producción cinematográfica en Marvel Studios, Victoria Alonso, aseguró que las series de Ms. Marvel y Hawkeye efectivamente se estrenarán antes de que termine este 2021.

De acuerdo a lo que sabe hasta ahora, Hawkeye no solo retomará la historia de Clint Barton sino que también contará con el debut de personajes como Kate Bishop y Echo en el MCU. Todo mientras también involucrará a Yelena Belova.

Por su parte, Ms. Marvel introducirá a Kamala Khan al universo cohesionado de cara a su futura aparición en The Marvels, la secuela de Capitana Marvel.

Mientras Marvel Studios todavía no fija una fecha concreta para el lanzamiento de Ms. Marvel y Hawkeye, el próximo proyecto del estudio es la serie animada What If... ? que llegará a Disney Plus en agosto.