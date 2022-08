La serie de The Last of Us confirmó a los actores que interpretarán a Sam y Henry

Las fotos del rodaje ya habían adelantado que Sam y Henry serían parte de la serie de The Last of Us. Si embargo, la producción amparada por HBO recién confirmó quienes serán los actores encargados de interpretar a esos personajes.

Mediante IGN, los responsables de la serie de The Last of Us anunciaron que Lamar Johnson interpretará a Henry, mientras Keivonn Woodard dará vida Sam.

En el videojuego original de The Last of Us, Sam y Henry conocen a Joel y Ellie en Pittsburgh y eventualmente colaboran con los protagonistas para escapar de diversos enemigos incluyendo a infectados y cazadores. Pero parece que la serie cambiará al menos la locación de esa reunión.

Después de todo, la descripción de los personajes dice: “Lamar Johnson como Henry y Keivonn Woodard como Sam, hermanos en Kansas City que se esconden de un movimiento revolucionario que busca venganza”.

La serie de The Last of Us aún no tiene una fecha concreta de estreno, pero será emitida por HBO. Su propuesta será encabezada por Pedro Pascal como Joel y Bella Ramsey como Ellie, quien recientemente adelantó que el programa profundizará en algunos aspectos de los videojuegos.