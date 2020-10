La serie de Y: The Last Man comenzó sus filmaciones

La serie de Y: The Last Man ha recorrido un largo comino para convertirse en realidad, pero la adaptación del cómic de Brian K. Vaughan y Pia Guerra acaba de dar un importante paso para concretarse definitivamente.

Durante este lunes se reveló que la serie finalmente comenzó sus filmaciones. Como recordarán, esta adaptación ya había filmado un piloto, sin embargo, los cambios en su dirección creativa propiciaron que aquel material fuera descartado y ahora se comenzara a trabajar en una nueva presentación para la serie.

Después de todo, Barry Keoghan (Dunkirk) ya no será el protagonista de esta producción y ahora Ben Schnetzer (Warcraft) tendrá la misión de interpretar a Yorick Brown.

El inicio de las filmaciones de Y: The Last Man fue anunciado a través de Instagram por Eliza Clark (Animal Kingdom), la nueva showrunner de la serie, quien escribió: “Día 1 de mis sueños hechos realidad" junto a la foto de una claqueta.

Una publicación que posteriormente fue complementada con una foto de una silla que dice Yorick Brown.

Brian K. Vaughn el escritor del cómic que servirá como base para la serie, también usó sus redes sociales para anunciar el inicio del rodaje y compartió la foto de Clark en sus historias con la descripción: “Ninguna plaga real puede detener a nuestra plaga falsa, manténganse a salvo Equipo Y".

La serie de Y: The Last Man girará en torno a la historia de Yorick Brown, un joven que queda como el último hombre en la Tierra luego de un evento que acabó con todos los hombres.

En el cómic original Yorick es acompañado por su mono llamado Ampersand, quien pese a que fue interpretado por un mono real en el primer piloto ahora será creado mediante animación digital.

La serie de Y: The Last Man aún no tiene una fecha exacta de estreno y se estrenará mediante el streaming Hulu, una plataforma que no está disponible en Latinoamérica.