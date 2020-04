La sexta temporada de Lucifer estaría en peligro por Tom Ellis

Cuando parecía que Netflix tenía todo listo para continuar Lucifer con una sexta temporada, desde TV Line cuentan que el nuevo ciclo de la serie estaría en peligro y eventualmente podría no concretarse.

Como recordarán, en 2019 Netflix había anunciado que Lucifer terminaría con su quinta temporada. Sin embargo, a principios de este año, se reveló que el streaming estaba negociando con los responsables de la serie para continuar las aventuras de Lucifer Morningstar por otro ciclo.

Inicialmente todo parecía marchar bien en esa dirección, los productores de la serie ya habían llegado a un acuerdo para continuar la historia y el actor principal, Tom Ellis, había sellado un trato para regresar una vez más como el mismísimo demonio.

Pero en algún punto todo se complicó ya que, de acuerdo a TV Line, “las re-negociaciones entre Tom Ellis y Warner Bros. Television para una posible sexta temporada del drama de Netflix se han detenido, y el actor presuntamente rechazó la última oferta del estudio”.

Así, aunque el estudio habría tratado de convencer al actor mejorando su oferta, hasta ahora ambas partes no habrían logrado llegar a un nuevo acuerdo.

“Todos quieren que Tom sea feliz. Pero hay un límite y se ha alcanzado”, explicó una fuente a TV Line.

Esto significa que una sexta temporada de Lucifer ya no sería algo seguro y eventualmente podría no realizarse si no se llega a un nuevo acuerdo con Ellis porque, pese a que el actor rompería el acuerdo previo si no participa en la nueva entrega, aparentemente la idea no sería obligarlo.