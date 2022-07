“Las chicas superpoderosas” y “Mansión Foster para amigos imaginarios” tendrán reinicios de la mano de su creador

Dos populares series que originalmente fueron emitidas por Cartoon Network volverán en un futuro cercano y es que durante esta semana se reveló que hay planes para reinicios de Las chicas superpoderosas (The Powerpuff Girls) y Mansión Foster para amigos imaginarios (Foster’s Home for Imaginary Friends).

De acuerdo a Deadline, estos reinicios están avanzando bajo el amparo de la división europea de Hanna-Barbera Studios y son comandados por nada más ni nada menos que Craig McCracken, el creador de ambas producciones.

Las chicas superpoderosas se estrenó originalmente en 1996 y se enfocó en la historia de Bombón, Burbuja y Bellota, tres hermanas con increíbles poderes que nacieron a partir de un experimento del Profesor Utonio y tenían como gran misión salvar a la ciudad de Saltadilla.

En ese sentido, el reinicio de Las Chicas Superpoderosas buscará “expandir el mundo de la serie original” enfrentando a las heroínas con una “galería de villanos compuesta por enemigos familiares y nuevas amenazas”.

Por su parte, la versión original de Mansión Foster para amigos imaginarios debutó en 2004 y a través de sus temporadas nos contó la historia de un niño de ocho años llamado Mac y Blu, su amigo imaginario, quienes entablan amistades con los humanos y amigos imaginarios que viven en la Mansión Foster, un recinto comandado por Madame Foster con la misión de cuidar a esos entes una vez que los niños que los crearon crecen.

De acuerdo a Deadline, el reinicio de Mansión Foster para amigos imaginarios estará enfocado en un público pre-escolar y contará con un “nuevo elenco de amigos imaginarios en edad preescolar” que serían “tan tontos y juguetones como el grupo original”.

Por ahora no hay una fecha de estreno para ninguno de estos reinicios, pero McCracken estará involucrado en ambos como creador, director y productor. Además, en el caso de Las Chicas Superpoderosas, este proyecto animado no tiene ninguna relación con la apuesta live-action desarrollada por The CW que aún no es cancelado pese al incierto futuro de esa cadena.