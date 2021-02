Lily Gladstone se sumó a Killers Of The Flower Moon, la nueva película de Martin Scorsese

La actriz Lily Gladstone (First Cow) se unió al elenco de Killers Of The Flower Moon, el nuevo thriller dirigido por Martin Scorsese que será protagonizado por Leonardo DiCaprio y Robert De Niro.

Según recoge The Hollywood Reporter, Gladstone interpretará a Mollie Burkhart, una integrante de la Nación Osage casada con el sobrino de un poderoso ranchero local. La película está basada en el libro de David Grahn y cuenta la historia real de cómo en Oklahoma de 1920 una serie de asesinatos comienzan a suceder en una comunidad de nativos americanos que descubre petróleo en sus terrenos, por lo que el recientemente fundado FBI se encarga de investigar el caso y descubre una perturbadora conspiración.

El guión de la película fue escrito por Eric Roth (Dune, El Curioso Caso de Benjamin Button) y será producida por Apple, pero no cuenta todavía con una fecha de estreno.