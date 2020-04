Los 50 clásicos que puedes encontrar en los streamings para tu cuarentena

Las películas "antiguas", junto a los clásicos de acción y artes marciales de la era de los videoclubes, encabezan generalmente a las grandes ausencias en los servicios de streaming.

Aunque es fácil dar con las películas de los ochentas y noventas, especialmente lo que concierne a aquellas que siguen siendo las más populares, no sucede lo mismo con las obras de la década de 1970. Ni hablar con aquellas que son de décadas anteriores.

Pero en un escenario en el que la mayoría generalmente busca a los estrenos, y consume lo nuevo que está más a mano, no es mala idea parar la moto con las novedades y dar, en contraste, una revisión a clásicos. Les aseguro que darán con más de una joya.

En este nuevo servicio de utilidad pública de Mouse, rastreamos cuatro streamings populares (Netflix, Prime Video, HBO Go y Fox App) para constatar cuál es su oferta de películas anteriores a 1980.

A continuación encontrarán alrededor de 50 películas con más de 40 años de antigüedad.

Netflix

A la hora señalada (High Noon, 1952)

Uno de los western más clásicos de todos los tiempos, protagonizado por Gary Cooper, Grace Kelly y Lloyd Bridges. Su historia presenta a un joven recién casado que se retiró como sheriff, pero que deberá volver al deber cuando un grupo de pistoleros llega a su pueblo clamando una vieja venganza. El problema es que nadie le ayuda, porque todos en el pueblo son cobardes.

Busco mi camino (Easy Rider, 1969)

La obra que marcó para siempre a las "road movies" y al nuevo cine estadounidense, siguiendo a dos motociclistas, interpretados por Dennis Hopper y Peter Fonda, que atraviesan su país con el objetivo de llegar a un carnaval en Nueva Orleans. En el camino se cruzan con hippies, el tráfico de cocaína y un abogado que le valió su primera nominación al Oscar a Jack Nicholson.

Encuentros cercanos del tercer tipo (Close Encounters of the Third Kind, 1977)

Tras el éxito de Tiburón, Steven Spielberg concretó a una de las historias de alienígenas más importantes. Siguiendo a un tipo (Richard Dreyfuss) que se obsesiona con dar con la verdad tras experimentar un encuentro cercano, sin importar que eso signifique dejar a su familia abandonada, este es uno de los mayores clásicos de la ciencia ficción.

El Maestro Borracho (Zui quan, 1978)

Parte comedia y parte acción, es la película que lanzó a Jackie Chan al estrellato, permitiéndole tomar el relevo que quedó abandonado tras la muerte de Bruce Lee. Su humor físico es notable, pero también la destreza del artista marcial que sufre para aprender las destrezas de "los ocho inmortales del vino".

El Padrino (The Godfather, 1972)

Considerada como una de las mejores películas de la historia, la obra inmortal de Francis Ford Coppola sigue siendo tan apasionante como lo fue en el momento de su estreno para presentar la saga de los Corleone. Plagada de momentos que se han vuelto parte de la cultura popular, repetírsela para muchos es una tradición. Y si no la han visto, ¿Qué están esperando?

El Extraño (The Stranger, 1946)

Aprovechando el foco que tuvieron sobre la carrera de Orson Welles con el rescate de The Other Side of the Wind (2018), la plataforma de streaming tiene este clásico que tiene una particularidad: su historia se centra en la búsqueda de un nazi ideologo del holocausto que ha borrado el rastro de su pasado. Todo esto en una película estrenada un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial.

La Cámara 36 del Shaolin (Shao Lin san shi liu fang, 1978)

Si han seguido la carrera de Quentin Tarantino, en más de una ocasión habrán escuchado de la influencia que tuvo esta obra en la carrera del director y su trabajo en la saga de Kill Bill. De hecho, el protagonista de esta película, el gran Gordon Liu, tuvo varios roles en esa película, incluyendo al maestro Pai Mei. Pero volviendo a este clásico producido por los hermanos Shaw, solo necesitan saber que es la historia de un monje que entrena y se prepara para enseñar al ciudadano común, para que esta pueda defenderse de un régimen opresor.

La Vida de Brian (Life of Brian, 1979)

Brian Cohen es un tipo común y corriente cuya vida pudo haber pasado sin pena ni gloria, pero de todas formas estaba destinado para grandes cosas, ya que nació en un establo muy cerca del que nació Jesús. El clásico de Monty Python es una puerta de entrada a las drogas dura de la comedia y no van a detenerse ahí.

Los caballeros de la mesa cuadrada (Monty Python and the Holy Grail, 1975)

La parodia del Rey Arturo, y las historias medievales, tiene momentos sin sentido, pero nada le gana a su final. De hecho, basta y sobra con decir que ese es el momento más Monty Python posible.

Shane: El Desconocido (Shane, 1953)

Considerado como uno de los western por excelencia, Shane es la historia de un pistolero errante que intenta dejar atrás los días de violencia, y asentarse en paz, pero inevitablemente es convocado a las armas una vez que se cruza en el camino de un terrateniente que se cree dueño de todo. Con Alan Ladd y Jack Palance, la película fue dirigida por el histórico George Stevens (Un lugar en el sol, Gigante).

Amazon Prime

Atrapado sin Salida (One Flew Over the Cuckoo's Nest, 1975)

Solo tres películas en la historia han logrado ganar los cinco premios más importantes en los Oscar. Esta es una de ellas, ya que además del premio mayor, Milos Forman ganó por su dirección, Bo Goldman y Lawrence Hauben por el mejor guión adaptado, Jack Nicholson fue destacado como mejor actor por su rol de un tipo que se hace pasar por loco para evadir un castigo en una cárcel cómun y Louise Fletcher hizo lo propio interpretando a la detestable enfermera que lo controla todo. Una historia de crimen, castigo y control.

El Exorcista (The Exorcist, 1973)

Es una película que no requiere mayor presentación, al ser probablemente la obra cinematográfica de terror más relevante y elogiada de la historia. La lucha por el alma de Regan, entre Pazuzu y los padres Merrin y Karras, es un clásico imperecedero.

El furor del dragón (Eng long guojiang, 1972)

Solo cinco película tienen a Bruce Lee de protagonista y esta es la penúltima que alcanzó a filmar. Por si no lo saben, a lo largo de la historia cinematográfica del legendario artista marcial, sostuvo un montón de duelos que sustentaron su inmortalidad. Aunque esta no es la obra más popular, sí es aquella en la que se enfrentó a Chuck Norris en una popular escena en el coliseo romano.

El Padrino 2 (The Godfather 2, 1974)

La primera ya la rescatamos más arriba, y también está en esta plataforma, pero además en esta plataforma tienen a su continuación, considerada no solo como la mejor secuela de la historia, sino que también con una obra que algunos creen que supera al original. El desenlace de la decisión final de Michael ayuda a eso, junto a secuencias como aquella con el beso a Fredo. Sí, porque le rompió el corazón.

Pánico en el Transiberiano (Horror Express, 1972)

Dos actores que colaboraron con la legendaria Hammer Productions en la década de los cincuenta, Christopher Lee y Peter Cushing, se reunieron en esta producción que no es el mayor clásico de la historia, pero sí permite tener un viaje retro a otra forma de filmar terror. Su historia se centra en un antropólogo (Lee), quien viaja desde China hacia Moscú transportando a los restos de un humanoide prehistórico que descubrió en una cueva. Junto a él viaja un colega rival (Cushing) y obviamente el viaje no es precisamente paradisíaco.

Los Guerreros (The Warriors, 1979)

El clásico de Walter Hill sobre el viaje más peligroso en Nueva York siempre trae a colación a uno de sus diálogos más clásicos: Can you dig it?. También a todos los problemas que comienzan a vivir los miembros de una pandilla, los guerreros en cuestión, luego de que uno de los suyos presencia el asesinato del líder criminal pandillero a manos de un subalterno. Y lo que viene a continuación es un escape por las calles, ya que solo hay un lugar seguro: su lejano territorio.

Tiburón (Jaws, 1975)

La película que destapó la carera de Steven Spielberg es una joya, que aborda tópicos habituales de las historias de pescadores, como la obsesión por la presa, así como la tontera de las autoridades que ponen la economía por delante de la salud pública. También está compuesta por secuencias de gran ingenio que manejan los hilos del suspenso ante la imposibilidad de mostrar siempre al escualo gigante en pantalla. Las escenas de los barriles amarillos, la historia del USS Indianapolis, los personajes, la música de John Williams. En fin, un clásico inmortal.

Seis mujeres para el asesino (Sei donne per l'assassino, 1964)

Es el clásico dirigido por Mario Bava que es considerado como uno de los puntapiés iniciales para la corriente cinematográfica conocida como el giallo. Es el terror italiano que precedió al género del slasher y que hizo escuela, con sus historias de suspenso, asesinos y terror psicológico. En esta película, el centro de la acción es un salón de belleza de Roma, amenazado por un misterioso asesino con una garra metálica. Veánla si quieren ver algo diferente.

Suspiria (Suspiria, 1977)

Hablando del giallo, en Prime Video también está su mayor exponente. Esta película de Dario Argento situada al interior de una academia de ballet que oculta un secreto aterrador. Hace un par de años tuvo un remake, que es mucho más amable con el espectador que la versión original, pero un clásico de culto es un clásico por algo después de todo.

Fox App

Érase una vez en el Oeste (C'era una volta il West, 1968)

Aunque es menos popular que la trilogía del dólar protagonizada por Clint Eastwood, esta producción de 1968 es una de las películas más valoradas de Sergio Leone. Esta es la historia del callado Armónica (Charles Bronson), su búsqueda del pistolero Frank (Henry Fonda) y cómo se cruzan diversas vidas tras un asesinato y la codicia que genera la construcción de una vía de ferrocarriles. Todo esto en una historia co-escrita por tres titanes: Dario Argento, Bernardo Bertolucci y el propio Sergio Leone.

Los Diez Mandamientos (The Ten Commandments, 1956)

Se acerca Semana Santa, pero siempre es una buena idea revisar este clásico dirigido por Cecil B. DeMille. Es la historia de Moisés, protagonizada por Charlton Heston, y su conflicto contra su hermano adoptivo, el faraón Rámses II, para liberar al pueblo judío. Y en el medio está, por supuesto, el poder de Dios, la división del Mar Rojo y los 10 mandamientos en cuestión.

La Aventura del Poseidón (The Poseidon Adventure, 1972)

Si nacieron en los setentas o ochentas, probablemente vieron esta película en alguna de sus múltiples transmisiones por televisión abierta. Es el blockbuster antes de los blockbusters. Un crucero sufre un accidente, la gran parte de sus tripulantes muere ahogado y solo un puñado de sobrevivientes inicia la búsqueda de una salida para poder seguir con vidas. Todo esto mientras se hunde el navío en cuestión. Con un elenco de actores como Gene Hackman, Ernest Borgnine, Roddy McDowall y Leslie Nielsen, probablemente todos siempre recuerdan más al rol de Shelley Winters.

Maratón de la Muerte (Marathon Man, 1975)

El thriller de suspenso protagonizado por Dustin Hoffman, es una historia que involucra diamantes, criminales nazis y torturas, en una historia plagada de giros y traiciones. Su elenco se incluye a actores como Laurence Olivier y Roy Scheider, con el primero inclusive obteniendo una nominación al Oscar, pero el ritmo es probablemente lo mejor de una historia en la que un tipo común y corriente se topa con una conspiración superior.

El Detective (The Detective, 1968)

No es el mayor clásico protagonizado por Frank Sinatra, pero aún así pueden darle una oportunidad considerando que es una película que dio un toque más realista a las historias de detectives. Al mismo tiempo, consideren que en algún momento se escribió el guión para una secuela, que inevitablemente terminó transformándose en... Duro de Matar.

El expreso de Medianoche (Midnight Express, 1978)

Este drama es una película de prisión más famosas de la historia. Dirigida por Alan Parker, y con un guión de Oliver Stone, su historia presenta las peripecias de un joven estudiante que cae preso en Turquía tras intentar llevarse dos kilos de hachís a Estados Unidos. Todo esto ficcionalizando algunos elementos del caso real que inspiró al libro que posteriormente dio pie a esta adaptación.

New York, New York (1977)

El musical de Martin Scorsese, protagonizado por Robert De Niro y Liza Minnelli, fue un fracaso, pero su canción es recordada hasta el día de hoy. La historia del romance que comenzó justo después del fin de la Segunda Guerra Mundial no es precisamente la obra más recordada del director, pero aún así representa un homenaje a la ciudad que nunca duerme.

The Rocky Horror Show (1975)

El clásico musical de culto incluye un exótico científico travesti, el recordado doctor Frank-N-Furter interpretado por Tim Curry, relaciones sexuales furtivas, transilvanos, castillos y locuras fuera de este planeta que hasta el día de hoy persisten con funciones alrededor del mundo.

Un tiro en la Noche (The Man Who Shot Liberty Valance, 1962)

El clásico western que reunió a James Stewart y John Wayne, para contar el misterio sobre la presencia de un parlamentario estadounidense en el funeral de un don nadie. Con un flashback hacia al pasado que los une, este clásico aborda la historia de cómo un abogado termina enfrentándose a duelo con un pistolero peligrosísimo interpretado por Lee Marvin, y un secreto que se esconde tras el enfrentamiento.

Contacto en Francia (The French Connection, 1971)

Antes de El Exorcista, el director William Friedkin dirigió este éxito de taquilla ganador del Premio Oscar como mejor película y que sigue la historia del detective Jimmy 'Popeye' Doyle (Gene Hackman) y su persecución del narcotraficante Alain Charnier y sus planes para traficar heroína a Nueva York. Todo esto incluyendo una persecusión automovilística que quedó registrada en la historia del cine.

Taxi Driver (1976)

El clásico de Martin Scorsese es demasiado popular, pero aún así hay gente que aún no la ha visto. Aquellos solo necesitan saber que es la historia del solitario Travis Bickle (Robert De Niro) y cómo su desequilibrio finalmente se desboca luego de que comienza a obsesionarse con una bella mujer (Cybill Shepherd) que tiene lazos con un candidato presidencial. En el medio está también una Nueva York que no era precisamente la ciudad turística de la actualidad, incluyendo además un elemento de prostitución que termina volviéndose clave en la historia una vez que Travis se desata completamente.

Tormenta sobre Washington (Advise & Consent, 1959)

A lo largo de su carrera, el director Otto Preminger empujó los límites de la censura abordando temáticas que eran tabú en Hollywood. En este caso, incluye una tramaba relativa a una relación homosexual, en el medio de una intriga política que involucra a un comité que debe dirimir si acepta o no la nominación de un nuevo Secretario de Estado. En Fox también está El Hombre con el Brazo de Oro, que involucra una historia relacionada con la adicción a las drogas, protagonizada por Frank Sinatra en uno de sus mejores roles.

HBO Go

A Sangre Fría (In Cold Blood, 1967)

La adaptación cinematográfica del clásico de Truman Capote obviamente no es tan bueno como la novela de no ficción, pero aún así la historia del violento crimen de una familia y, la posterior captura de los responsables, es abordada de forma trepidante por el factor casi documental que acarrea. De hecho, es esa búsqueda de la autenticidad la que después hizo escuela hasta el día de hoy.

Dracula (1931)

La creación de Bram Stoker es uno de los personajes con más adaptaciones cinematográficas en la historia, pero la versión protagonizada por Bela Lugosi, como parte de los clásicos monstruos de Universal Pictures, es una de las más recordadas. Inclusive hoy, a casi 100 años de su lanzamiento. Y eso es porque realmente es una de las versiones más memorables del clásico vampiro.

La Última Función (The Last Picture Show, 1971)

Nominada al Premio Oscar, esta película dirigida por Peter Bogdanovich es considerada como una de las obras más importantes de su década para el cine de Estados Unidos, lo que no es menor considerando todo lo que lanzó Hollywood en esos años. Filmada en blanco y negro, lo que ya no era habitual en esa época, esta es la historia de dos amigos (Timothy Bottoms y Jeff Bridges), sus problemas en un pequeño pueblo perdido en la nada y el inevitable distanciamiento que se forma entre ambos.

Nace una Estrella (A Star is Born. 1976)

La versión de Lady Gaga y Bradley Cooper es la cuarta. Antes de ella, hubo tres películas anteriores y la que está en HBO es la tercera, con Barbra Streisand y Kris Kristofferson. Aquí, todo gira en torno a una estrella de rock alcohólica y la relación que forma con una mujer de voz perfecta que se transformará en su esposa.

¿Quién Le Teme a Virginia Wolf? (Who's Afraid of Virginia Woolf?, 1966)

El clásico protagonizado por Elizabeth Taylor y Richard Burton, nominado a cuanto premio tuvo por delante, se centra en la historia de un matrimonio con una relación tóxica que se reúne con otra pareja, dando pie a una escalada de insultos que terminan rompiendo la poca cordura de la pareja al centro de la historia de esta producción dirigida por el gran Mike Nichols.

Stanley Kubrick

Para no seguir alargando esta nota, HBO cuenta con un puñado de película del legendario director. De sus trabajos realizados entre 1960 y 1975, solo falta 2001: Odisea en el Espacio. Así es que del legendario director británico tienen una variada selección de clásicos que son realmente imperdibles.

Espartaco (1960) Lolita (1962) Dr. Insólito (1964) La Naranja Mecánica (1971) Barry Lyndon (1975)

Alfred Hitchcock

Siguiendo la línea de Kubrick, la plataforma de streaming también tiene varias joyas del maestro del suspenso. No solo están sus obras más populares, incluyendo a Psicosis y La Ventana Indiscreta, sino que también películas como Marnie, Frenesí y su remake de El Hombre que Sabía Demasiado. Obviamente, todas son recomendadas y no requieren mayor descripción. ¡Es Hitchcock!

Saboteador (1942) La Soga (1948) La Ventana Indiscreta (1954) El Hombre que Sabía Demasiado (1956) Vertigo (1958) Psicosis (1960) Los Pájaros (1963) Marnie La Ladrona (1964) Frenesí (1972)

Ahí tienen una amplia selección. Ahora solo anímense a ver alguna.