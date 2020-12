Mark Hamill calificó a su cameo en The Mandalorian como un gran regalo

El año pasado, en el marco de la promoción de Star Wars: The Rise of Skywalker, Mark Hamill no titubeó en plantear que su aparición en esa cinta sería su despedida de la franquicia espacial. Y las palabras de Hamill parecían definitivas...hasta que llegó el final de la segunda temporada de The Mandalorian.

En aquel memorable capítulo titulado “The Rescue”, Hamill volvió a marcar presencia como una versión joven de Luke Skywalker para rescatar al Mando y compañía cuando los Dark Troopers de Moff Gideon amenazaban con frustrar sus planes.

Ese regreso de Luke ciertamente fue inesperado y hasta el día de hoy tiene a varios fanáticos reviviendo ese capítulo y especulando qué pasará con Grogu ahora que se marchó con el jedi.

Pero mientras las respuestas a esa y otras interrogantes evidentemente tardarán en llegar, Mark Hamill sigue expresando su felicidad con el cameo y ahora utilizó su cuenta de Twitter para agradecer lo que calificó como un gran regalo.

“A veces, los mejores regalos son los más inesperados y algo que nunca te diste cuenta de que querías hasta que te lo dieron”, señaló Hamill antes de agradecer a los productores de la serie, Jon Favreau y Dave Filoni.

Poco después del estreno del capítulo, Hamill también realizó un tweet al respecto y en esa oportunidad valoró el nivel de hermetismo que permitió que su cameo fuera una sorpresa hasta el final.

De acuerdo al showrunner de The Mandalorian, Jon Favreau, Hamill estuvo en el set de la serie para filmar su aparición y, aunque en los créditos figura un doble de cuerpo, el actor de la trilogía original fue rejuvenecido usando técnicas digitales.

“Tener a Mark Hamill en el set filmando y mientras nosotros usábamos cualquier tecnología que teníamos disponible para quitarle la edad y hacer que se viera como lo hacía en las películas antiguas, y mantenerlo en secreto, fue muy especial”, dijo Favreau a Good Morning America.