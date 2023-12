Mark Millar se cambia de casa: deja Image y sus cómics saldrán por Dark Horse

El Millarworld tendrá una nueva casa. El escritor Mark Millar, quien vendió los derechos de cinematográficos y televisivos de su sello editorial a Netflix en 2017, ahora comenzará a publicar sus historias a través de Dark Horse Comics.

Si bien previamente los cómics eran lanzados a través de Image Comics, ahora las nuevas historias del escritor escocés tendrán un nuevo hogar. No solo eso, también reeditarán a varias de las historietas, incluyendo ediciones de lujo de obras como Wanted, The Magic Order, Nemesis: Reloaded, Night Club, The Ambassadors y Big Game.

Por ahora está claro que la nueva etapa del Millarworld comenzará con cinco nuevas series, entre las que se encuentra Nemesis: Rogues’ Gallery, una nueva entrega del “Batman malvado” creado por el propio Millar y el dibujante Steve McNiven. En esta ocasión, el artista encargado será Valerio Giangiordano.

“¿Puedo simplemente decir que he sido fanático de Dark Horse desde el principio y que esta ha sido una historia de amor de décadas que finalmente se ha consumado?”, dijo Millar en un comunicado a Forbes.

“Me encanta lo que Mike Richardson y su equipo han estado haciendo durante años y muchos de mis amigos están allí pasándolo muy bien. Realmente solo quería unirme a la fiesta y no solo llevar conmigo mi enorme biblioteca, sino también comprometerme con varios años de cosas realmente emocionantes a raíz de nuestro evento crossover Big Game”, agregó.

“Más allá de esto, estoy trabajando duro en los lanzamientos de 2025: cuatro series completamente nuevas que te encantarán”, explicó Millar. “Esto ya se siente como una asociación hecha en el cielo y ahora [que] las huelgas terminaron y la pandemia quedó en el espejo retrovisor, también podemos comenzar a lanzar todas las series y películas asociadas en Netflix”, adelantó.

Por ahora no está claro si Nemesis: Rogues’ Galllery será el primero de los nuevos cómics en publicarse.