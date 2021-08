Marvel solo le pagaría $5 mil dólares a los creadores de los cómics que inspiran a sus lucrativas películas

Durante los últimos años las películas basadas en los cómics de DC y Marvel han generado millones de dólares para Warner Bros y Disney, respectivamente. Sin embargo, mientras ambas compañías continúan expandiendo su catálogo de adaptaciones, el problema de la compensación a los creadores de cómics sigue creciendo.

Si bien la mayoría de los escritores y dibujantes de cómics trabajan para DC y Marvel con contratos que implican que no son dueños de sus creaciones, claramente las historias y personajes que inventan son fruto de su obra y al ser contempladas en distintas y lucrativas producciones han llevado a muchos a hablar contra la forma en la que las compañías los han recompensado por inspirarse en sus ideas.

En ese sentido, siguiendo al testimonio de creadores como Ed Brubaker, The Guardian decidió investigar el tema y descubrió que Marvel entregaría compensaciones francamente mínimas por sus lucrativas películas y series.

Concretamente, The Guardian dice que, de acuerdo a sus fuentes, “cuando el trabajo de un escritor o artista ocupa un lugar destacado en una película de Marvel, la práctica de la compañía es enviar al creador una invitación al estreno y un cheque por $5 mil dólares”.

Los creadores no tendrían la obligación de asistir al estreno ni gastar su dinero en el viaje necesario para ir a ver la película y este pago más bien sería una forma de reconocer que hay un crédito que se debe entregar a ellos por la cinta. No obstante, es algo que deja un sabor amargo en varios escritores y artistas, considerando lo mucho que recaudan las películas de Marvel amparadas por Disney.

Pero aunque en general entre los creadores existiría una sensación de injusticia respecto a las compensaciones por las adaptaciones de su trabajo, actualmente no tendrían mucho que hacer para mejorar las cosas.

De hecho, The Guardian dice que Marvel y DC suelen trabajar con contratos que no implican pagos más allá de una tarifa fija y pagos de regalías. Todo mientras ambas compañías tiene contratos internos para abordar el tema de los pagos cuando los personajes son utilizados en adaptaciones. No obstante, aquellos documentos serían bastantes difíciles de solicitar sobretodo Marvel e incluso “algunos creadores de Marvel no sabían que existían”, según el reporte.

En ese sentido, aunque desde Marvel sostienen que no hay restricciones respecto a cuándo los creadores pueden solicitar estos contratos especiales e incluso aseguraron que están hablando con escitores y dibujantes al respecto, por ahora todo apunta a que hay bastante trabajo que hacer en esta materia sobretodo cuando tanto Disney como Warner Bros pretenden seguir potenciando a sus franquicias basadas en los cómics de DC y Marvel.