Ed Brubaker tiene “sentimientos encontrados” respecto a The Falcon and The Winter Soldier

Esta semana finalmente se concretó el estreno de The Falcon and The Winter Soldier, la nueva serie de Marvel Studios enfocada en Bucky Barnes y Sam Wilson. Pero aunque ciertamente los fanáticos del MCU están contentos con ese nuevo contenido, parece que Ed Brubaker no comparte por completo dichos sentimientos.

En la versión más reciente de su newsletter, el escritor que estuvo a cargo de una reconocida carrera en los cómics del Capitán América expresó que tiene “sentimientos encontrados” con The Falcon and The Winter Soldier.

De acuerdo al escritor, aunque valora el trabajo de Sebastian Stan como Bucky Barnes y ha tenido una buena experiencia con Marvel Studios, no está conforme con las retribuciones por el uso de su trabajo en estas apuestas.

“Hoy se estrena el programa The Falcon and The Winter Soldier en Disney +, sobre el que lamentablemente tengo sentimientos encontrados”, escribió Brubaker. “Estoy muy feliz por Sebastian Stan, quien creo que es un gran tipo y el perfecto Bucky / Winter Soldier y me alegra ver que finalmente tenga más tiempo frente a la pantalla. Además, Anthony Mackie es increíble como Falcon y todos los que he conocido en Marvel Studios (hasta Kevin Feige) no han sido más que amables conmigo... pero al mismo tiempo, en su mayor parte, lo único que Steve Epting y yo hemos conseguido por crear a Winter Soldier y su historia es un ‘gracias’ aquí o allá, y con el paso de los años es cada vez más difícil vivir con eso”.

“Incluso he visto a altos mandos en el lado editorial intentar atribuirse el mérito de mi trabajo varias veces, lo cual es bastante irritante (para ser claros, NO estoy hablando de Tom Breevort, quien fue un gran editor y realmente útil )”, agregó.

Si bien Bucky Barnes fue creado en la década de 1940 por Joe Simon y Jack Kirby, Brubaker y Epting reintrodujeron al personaje a los cómics de Marvel bajo la identidad de Winter Soldier y por ende su trabajo ha servido como inspiración para la apuesta de las películas de Marvel Studios. De hecho, Brubaker realizó un cameo en Captain America: The Winter Soldier.

En ese sentido, el escritor considera que los agradecimientos que figuran para ellos al final de las películas y series ya no parecen suficiente.

“Así que sí, sentimientos encontrados, y tal vez siempre será así (pero espero que no)”, continuó. “El trabajo por contrato es lo que es y, sinceramente, estoy encantado de haber co-creado algo que se ha convertido en un gran parte de la cultura pop, o incluso la subcultura pop con toda la ficción slash de Bucky-Steve. Y ciertamente esa etapa en (el cómic del) Cap fue uno de los momentos más felices de mi carrera mientras hacía cómics de superhéroes. Además, tengo una gran vida como un escritor y mucho de eso es gracias al Cap y Winter Soldier por llevar a muchos lectores a mi otro trabajo. Pero tampoco puedo negar que me siento un poco mal del estómago a veces cuando mi bandeja de entrada se llena de gente que quiere comentarios sobre el programa”.

“Entonces ... estoy seguro de que lo veré, y ustedes también deberían hacerlo si son fanáticos del universo de películas de Marvel, pero probablemente estaré esperando un rato para verlo yo mismo”, concluyó. “Así que, por favor, no me envíen correos electrónicos con spoilers, supongo, pero vayan a darle mucho amor a Sebastian Stan cuando sea que esté online”.

Durante los últimos años y de la mano de la proliferación de las adaptaciones de cómics de superhéroes, varios creadores han salido a expresar sus reparos con las compensaciones por el uso de su trabajo en distintas producciones y, por ejemplo, durante el año pasado Alex Ross también habló contra la compensación por el uso de sus diseños por parte de Warner Bros.