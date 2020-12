Alex Ross sobre Warner Bros: “Me jodieron”

El legendario dibujante Alex Ross, quien co-creó cómics tan significativos como “Marvels” y “Kingdom Come”, abordó sus problemas con Warner Bros, la compañía que rige a las adaptaciones de los superhéroes de DC Comics.

En conversación con el podcast Word Balloon, el artista manifestó su molestia debido a que ya no está obteniendo las regalías por los diseños y conceptos de personajes que co-creó junto a Mark Waid para el cómic “Kingdom Come”. Lo mismo sucedió con otros elementos que han sido parte de los programas de televisión de la cadena The CW, que también es parte del mismo conglomerado.

En primer lugar, Ross explicó que utilizaron su traje de Superman de Kingdom Come solo para poder incluir a Brandon Routh. “Ellos posiblemente no pudieron o no quisieron hacer un trato basado en la producción de la que fue parte junto a Brian Singer. Presumiblemente que no quisieron tener que pagarles a ellos”, remarcó.

“Así que, en cambio, me jodieron. No me pagaron ni a mí ni a Mark... no veo dinero por la película de Wonder Woman usando mi armadura... ¡Diseñé a Batwoman por el amor de Dios y ella tiene toda una serie”, agregó.

Alex Ross explicó que previamente en Warner Bros “reciclaban” su contenido “y solían pagar”, a través de “bonos discrecionales”, pero aquello ya no ocurre, pese a que en elementos como el crossover de la “Crisis en Tierras Infinitas” utilizaron múltiples conceptos de Kingdom Come, incluye al Batman roto que interpretó Kevin Conroy.

“Todos los fanáticos saben de dónde venía eso, pero no recibimos el amor de la corporación y siento que probablemente se debe a los nuevos dueños. Probablemente recortaron el presupuesto de cualquier tipo de dinero discrecional dado, por lo que es una cosa realmente podrida“, expresó Alex Ross.

Para finalizar, el dibujante explicó que el último pago que recibió fue por otro elemento de Kingdom Come, la hija menor de Black Lightning que fue utilizada en la serie de televisión del héroe afroamericano, y subrayó que solo quiere el reconocimiento.

“Eso es todo lo que estás buscando, una muestra de reconocimiento. Que ellos saben que así es como llegó aquí. Pero ahora eso está siendo reducido a pedazos, porque sabes la gran cantidad de cosas que ellos están haciendo y solo tienes que asumir que la nueva escoba está barriéndolo“, finalizó.

vía Bleeding Cool