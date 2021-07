Marvel Studios tendrá su propia rama enfocada en la animación

Durante el próximo mes de agosto Marvel Studios hará su primera incursión formal en el terreno de la animación de la mano del estreno de What If... ?, la nueva producción para Disney Plus que explorará versiones alternativas de la historia del MCU.

Pero pese a que la compañía todavía no anuncia otros proyectos animados, parece que What If... ? será solo el principio de este tipo de apuestas.

En el marco de una entrevista con Variety la vicepresidenta ejecutiva de producción cinematográfica en Marvel Studios, Victoria Alonso, reveló que la compañía tendrá su propia rama enfocada en la animación.

“Vamos a tener nuestra rama de animación y mini estudio, y también habrá más por venir”, dijo Alonso. “Estamos muy entusiasmados con la animación, que es mi primer amor”.

Si bien actualmente no está claro cuáles serán los próximos proyectos de esta división de Marvel Studios, en la misma entrevista Alonso enfatizó en la importancia que ha adquirido Disney Plus para el MCU por lo que probablemente el streaming es un factor en estas ambiciones.

Finalmente, además de plantear que Marvel Studios quiere aumentar la diversidad y visibilidad en sus producciones, Alonso confirmó que las series live-action de Ms. Marvel y Hawkeye se estrenarán durante este año.