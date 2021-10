Marvel Studios ya habría iniciado el rodaje de la serie de Invasión Secreta

Marvel Studios ya habría comenzado el rodaje de una nueva producción. Si bien aún no hay una fecha de estreno concreta para este proyecto, durante este jueves Samuel L. Jackson comentó que ya estaría trabajando en la serie de Invasión Secreta.

“Es hora de volver a la rutina. ¡Feliz de volver al ataque!”, escribió el actor antes de añadir los hashtags: “Secret Invasion”, “Fuck that snap” (en referencia a su camiseta con Fury desapareciendo por el chasquido de Thanos) y “back with a Fury”.

En la serie de Invasión Secreta, Samuel L. Jackson volverá a interpretar a Nick Fury en el marco de una historia que se espera que tome inspiración del cómic del mismo nombre para abordar cómo los skrulls (la raza de extraterrestres que debutó en el MCU durante Capitana Marvel) se han infiltrado en distintas organizaciones de la Tierra.

En ese sentido, además de Jackson como Fury, la serie contará con Ben Mendelsohn nuevamente como Talos. Todo mientras sumará a Kingsley Ben-Adir (One Night in Miami), Olivia Colman (The Crown), Emilia Clarke (Game of Thrones), Killian Scott (Dublin Murders) y Christopher McDonald (Happy Gilmore) aparecerán nuevos papeles.

Por ahora no hay certeza respecto a qué roles tendrán esos actores, sin embargo, un rumor sostiene que tanto Colman como Clarke serían espías. Todo mientras se ha reportado que Kingsley Ben-Adir sería el antagonista principal.

La serie de Invasión Secreta tendrá ocho episodios y aún no fija una fecha para su estreno en Disney Plus.