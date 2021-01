Más de 19 millones personas descargaron gratis Star Wars Battlefront 2 desde la Epic Games Store

Hace unos días es que estuvo disponible de forma gratuita Star Wars Battlefront 2 a través de la Epic Games Store. Ahora según fue dado a conocer por EA, fue todo un éxito y el juego fue descargado más de 19 millones de veces durante el periodo.

Cabe recordar que el juego estuvo disponible de forma gratuita entre el 14 y 21 de enero, para luego ser sustituido por Galactic Civilizations III. Durante estos días, ante el aumento de jugadores, es que los servidores estuvieron un poco inestable en un comienzo.

Star Wars Battlefront 2 fue lanzado en noviembre de 2017, y aunque su lanzamiento estuvo marcado por varias polémicas relacionadas con las cajas de recompensa, el título se volvió bastante popular con una base de jugadores estable. Este a lo largo de los años ha continuado recibiendo contenido, teniendo su último gran paquete en abril del 2020.

En otras noticias, durante la jornada de ayer, surgió el rumor de que uno de los juegos más populares de Star Wars, Knights of the Old Republic tendría un remake.