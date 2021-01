Un nuevo juego de Star Wars: Knights of the Old Republic estaría en desarrollo

Un reciente reporte apunta a que un nuevo juego de Star Wars: Knights of the Old Republic se encuentra en desarrollo, pero ni EA ni BioWare, estudios tras el juego original, serían los responsables.

La información proviene de parte del insider Bespin Pulletin, quien a través de un podcast recientemente apuntó que el juego se encontraba en desarrollo y que “nunca adivinaremos quién es el estudio que está haciendo este juego”.

Cabe recordar, que esta no es la primera vez que se habla de una posible nueva entrega de Knights of the Old Republic, uno los juegos más aclamados de Star Wars, y ees que con anterioridad Jason Schreier de Bloomberg apuntó que un proyecto relacionado con este estaba en desarrollo.

Según los rumores que rodean esta nueva entrega, algunos apuntan a que se trataría de un remake que tomaría elementos de los dos juegos y buscaría reorganizar los diferentes elementos con el fin de que encajen con el canon actual.

Durante los últimos días han salido varias informaciones relacionadas con los juegos de Star Wars, entre ellas el hecho de que Ubisoft se encuentra trabajando en un título de la franquicia.

Star Wars: Knights of the Old Republic, desarrollado por BioWare y publicado por EA, fue lanzado originalmente en 2003, y tuvo una segunda entrega un año después en 2004.