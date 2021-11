Masahiro Sakurai todavía no toma una decisión sobre el futuro de la saga tras Super Smash Bros. Ultimate

Super Smash Bros. Ultimate sin duda es uno de los títulos más ambiciosos y grandes del último tiempo, por lo que cuando tiempo atrás el propio Masahiro Sakurai planteó que la serie no podría regresar a este nivel no se generó una gran controversia.

No obstante, ahora Sakurai volvió a hablar sobre el futuro de Super Smash Bros y aunque no aseguró nada planteó que eventualmente la saga podría continuar bajo ciertas condiciones.

En una entrevista con la revista japonesa Famitsu (vía VGC) señaló que por ahoran o está pensando en otra entrega de Super Smash Bros, aunque tampoco puede confirmar a Super Smash Bros. Ultimate como la conclusión de esta saga.

“No estoy pensando en una secuela. Pero no puedo decir que este sea definitivamente el último Smash Bros”, dijo Sakurai en la edición de la revista que marcará el fin de sus columnas. “Necesito pensar si deberíamos lanzar otro juego de Smash Bros. a riesgo de decepcionar a los usuarios”.

En ese sentido, más allá del desafío creativo que implicaría concretar un videojuego de esta saga posterior a Super Smash Bros. Ultimate, el propio Sakurai también señaló que la continuidad de este título estaría directamente vinculada a su interés ya que cree que la saga no prosperaría sin su participación.

“No veo ninguna forma de producir Smash Bros. sin mí. Para ser honesto, me gustaría dejárselo a otra persona, y de hecho lo he intentado, pero no ha funcionado”, señaló Sakurai. “Si vamos a continuar con la serie, Nintendo y yo debemos discutir y considerar seriamente cómo hacer que sea un éxito”.

Por lo tanto, aunque el futuro de Smash Bros no está cerrado, hay que tener en cuenta que el estado de salud de Sakurai y el potencial de la serie podrían ser un factor en lo que suceda tras Super Smash Bros. Ultimate, el título más reciente de la saga que cerró su contenido extra con la reciente incorporación de Sora.