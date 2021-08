Michael Keaton contó que sentía curiosidad por volver a interpretar a Batman antes de la película de The Flash

Para una generación completa de fanáticos Michael Keaton es Batman y el actor lo tiene claro. Durante el próximo año el protagonista de las películas del murciélago de Tim Burton volverá a ponerse la capucha del protector de Gotham en el marco de la película de The Flash y aparentemente, además de ilusionar a un montón de personas, tendrá la oportunidad de resolver una duda que tenía hace tiempo.

Si bien Keaton decidió dejar en papel de hombre murciélago de cara a Batman Forever, en una reciente entrevista con The Hollywood Reporter contó que durante un buen tiempo creyó que podría regresar y conseguir una buena interpretación como Batman.

“Francamente, en el fondo de mi cabeza, siempre pensé: ‘Apuesto a que podría volver atrás y lograr a ese hijo de puta’”, señaló Keaton sobre su retorno al papel de Batman. “Y entonces pensé: ‘Bueno, ahora que me lo están ofreciendo, déjame ver si puedo lograrlo’”, agregó el actor apuntando a su retorno al papel en la película de The Flash.

La película de The Flash será dirigida por Andy Muschietti (It) en base a un guión de Christina Hodson (Birds of Prey) y aunque aún no hay muchos detalles oficiales sobre su trama está confirmado que su historia involucrará viajes en el tiempo y la noción del Multiverso. Todo en el marco de una aventura protagonizada por el Flash de Ezra Miller y que también contemplará a la Supergirl de Sasha Calle, el Batman de Ben Affleck y el Batman de Keaton.

En ese sentido, Keaton dice que le costó un poco entender la trama de la película. No obstante, THR destaca que el actor “estaba impresionado con el guión” e “intrigado por la posibilidad de volver al personaje”.

“Tuve que leer (el guión) más de tres veces para decir: ‘Espera, ¿cómo funciona esto?’”, contó Keaton. “Tuvieron que explicarme eso varias veces. Por cierto, no estoy siendo arrogante sobre esto. No lo digo como: ‘Soy demasiado genial’. Soy estúpido. Hay muchas cosas que no conozco. Y entonces, no sé, simplemente lo descubrí, pero esto era diferente”.

“Lo que es realmente interesante es cuánto más entendí a (Batman) cuando volví. Entiendo esto en un nivel completamente diferente ahora. Lo respeto totalmente. Respeto lo que la gente intenta hacer. Nunca lo miré como: ‘Oh, esto es solo una tontería’. No fue una tontería cuando hice Batman. Pero se ha convertido en una cosa gigante, culturalmente. Es icónico. Así que le tengo aún más respeto porque, ¿qué sé yo? Este es un gran asunto en el mundo para la gente. Tienes que honrar eso y ser respetuoso con eso. Incluso yo digo, ‘Jesús, esto es enorme’”, añadió el actor.

Keaton además señaló que no ha visto ninguna película de superhéroes completa desde su primera película como Batman. No obstante, siente que las cintas de Tim Burton marcaron a este género por lo que será interesante ver qué mostrará la película de The Flash considerando lo interesado que Keaton parece en ese proyecto que ya terminó de filmar.

El estreno de The Flash está programado para noviembre de 2022.