Microsoft admitió que Playstation tienen mejores exclusivas

Como parte de los documentos que la compañía ha tenido que presentar a raíz de su plan de adquisición de Activision Blizzard, Microsoft admitió oficialmente que Playstation cuenta con mejores videojuegos exclusivos.

Las palabras de la compañía fueron entregadas a la Autoridad de Mercados y Competencia del Reino Unido (CMA por sus siglas en inglés), como parte del proceso en el que Microsoft ha debido dar sus argumentos para permitir que los diversos mercados permitan la compra de Activision Blizzard, la compañía desarrollada responsable de títulos como Call of Duty, Warcraft, Diablo, Doom, Overwatch y Candy Crush, por nombrar algunos de los más populares.

En el documento que entregaron a la CMA, existe una sección que sugiere que si eventualmente Call of Duty se vuelve una franquicia exclusiva de Xbox, la situación no cambiará el dominio de sus competidores. “Sony tiene más juegos exclusivos que Microsoft, mucho de los cuales tienen mejor calidad”, dice el planteamiento de Microsoft.

En esa línea, la empresa tras Xbox agrega que los videojuegos exclusivos “no son raros” en la industria y que Sony cuenta con muchos de ellos, como es el caso de God of War.

“Tanto los juegos propios exclusivos de Sony como los de Nintendo se encuentran entre los más vendidos en Europa y en todo el mundo”, explica Microsoft. “El contenido exclusivo actual de Sony incluye destacados títulos propios como The Last of Us, Ghosts of Tsushima, God of War y Spiderman. Además de tener contenido totalmente exclusivo, Sony también ha llegado a acuerdos con editores externos que requieren la ‘exclusión’ de Xbox del conjunto de plataformas en las que estos editores pueden distribuir sus juegos”, agregan.

Todo lo anterior tiene relación con el objetivo de Microsoft de bajarle el perfil a la importancia de contar con Call of Duty entre sus filas y la eventual exclusividad que podrían concretar, aunque también han planteado que lo anterior no será algo inmediato y no le cortarán la llave a Sony así como así.