Muñecas aterradoras y fantasmas son parte del primer tráiler de The Haunting of Bly Manor

Prepárense para una nueva y aterradora “historia de fantasmas” porque Netflix dio a conocer el primer tráiler de The Haunting of Bly Manor.

Como recordarán, esta nueva entrega se presentará como una continuación de la propuesta de The Haunting of Hill House y de la mano de nuevos personajes mostrará una historia basada en la novela The Turn of the Screw de Henry James.

En ese sentido, la trama The Haunting of Bly Manor estará ambientada en la Inglaterra de los años 80 y seguirá a una joven niñera estadounidense que se muda a Bly Manor para cuidar de dos niños.

Eventualmente la niñera comenzará a sospechar que las cosas en la casa no son lo que parecen y su estado mental comenzará a deteriorarse producto de ello.

Puedes ver el tráiler a continuación:

La segunda temporada de esta serie de antología contará con actuaciones de Victoria Pedretti, Henry Thomas, Oliver Jackson-Cohen, Kate Siegel y Catherine Parker.

The Haunting of Bly Manor se estrenará en octubre.