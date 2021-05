Neil Gaiman emplazó a las personas que se quejan por el elenco de Sandman

Desde que se anunció a la nueva tanda de integrantes de la serie de Sandman, un puñado de personas se han dedicado a reclamar contra el programa en redes sociales.

Por supuesto, como hasta ahora no se han revelado mayores detalles sobre la trama y el diseño de la serie, la mayoría de esos reclamos tienen que ver con que las personas no entienden quienes son los personajes (como aquellos que creían que Johanna Constantine era el “reemplazo” de John cuando en realidad es su tatarabuela) o derechamente apuntan contra la raza o identidad de género de los papeles.

Pero Neil Gaiman no está dispuesto a tolerar esos reclamos y cuando un usuario de Twitter lo increpó porque supuestamente no se preocupaba por su trabajo, el autor remarcó que muchas de las críticas son infundadas a raíz de su propia obra.

“Me importa el trabajo. Pasé 30 años luchando con éxito contra las malas películas de Sandman. Lo que me importa un carajo es la gente que no entiende o no ha leído a Sandman quejándose de que Desire es no binario o de que Death no es lo suficientemente blanca”, dijo Gaiman. “Mira el programa, decídete”.

Claramente no es nuevo que las personas en internet se quejen sin fundamentos sobre un tema. De hecho, antes de que comenzaran las filmaciones de la serie, Gaiman ya había tenido que recalcar que el propio Dream es un personaje que puede presentarse de distintas maneras.

En ese sentido, después de esta defensa al casting de la serie, el autor de Sandman le respondió a una persona que preguntó por la caracterización no-binaria de Desire planteando que no cree que quienes se quejan hayan leído su obra.

“Bueno, sí”, dijo Gaiman sobre la historia no-binaria de Desire. “Pero tendrías que haber leído los cómics para saber eso. Y la gente que grita parece haberse saltado ese paso”.

Todo mientras también recordó que los Endless pueden cambiar de apariencia.

“Puedes encontrar personas de muchos colores de piel haciendo cosplay de Death. Y ella es canónicamente todas las razas, al igual que el resto de lo Endless. Así que estoy bien con eso”, escribió el autor en otro tweet.

La serie de Sandman aún no tiene una fecha de estreno, por lo que, si todavía no lo hacen, tienen tiempo de leer los cómics para resolver sus dudas sobre la adaptación.