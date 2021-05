Netflix canceló a The Irregulars

La apuesta de The Irregulars no volverá para una segunda temporada. Si bien esta producción creada por Tom Bidwell recién se estrenó durante el pasado mes de marzo, Netflix ya decidió que no seguirá adelante con su premisa.

De acuerdo a Deadline, durante este martes Netflix decidió cancelar a The Irregulars después de una temporada.

Dicho reporte no entregó razones para la cancelación y solo plantea que Netflix habría tomado esta determinación pese a que la serie que solo contó con 8 episodios habría tenido un buen desempeño. De hecho, otro reporte sostiene que The Irregulars incluso superó a The Falcon and the Winter Soldier durante un fin de semana en Estados Unidos.

Pero parece que eso no habría sido suficiente para convencer al streaming de seguir adelante con esta producción.

The Irregulars (o Los Irregulares como era conocida en español) estaba ambientada en el mundo de Sherlock Holmes y seguía a un grupo de adolescentes que se dedicaban a resolver misterios sobrenaturales encargados por el Dr. Watson.